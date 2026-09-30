法治日报：温州龙湾检察“三聚焦”守护民营企业健康发展

法治日报 2026-09-30 11:44:00

温州市龙湾区人民检察院立足本地实际，紧盯惩贪治罪、涉外检察、企业治理三大关键环节，一手肃除企业内部贪腐蛀弊，一手护航民企海外发展征途，既挥出法治重拳清除企业“病灶”，又开出治理良方做实源头预防，全方位守护民营企业健康发展。

浙江省温州市龙湾区分布着近8000家工业企业，民营经济发展势头强劲。然而，一些潜藏在企业内部的贪腐“蛀虫”，不断侵蚀企业肌体，扰乱公平有序的营商环境。

温州市龙湾区人民检察院立足本地实际，紧盯惩贪治罪、涉外检察、企业治理三大关键环节，一手肃除企业内部贪腐蛀弊，一手护航民企海外发展征途，既挥出法治重拳清除企业“病灶”，又开出治理良方做实源头预防，全方位守护民营企业健康发展。

聚焦惩贪治罪

2023年3月，某能源股份有限公司销售经理金某某钻公司大客户价格优惠制度的空子，把下游客户采购订单打包成大额订单，通过自己实际控制的空壳公司低价购入电芯，再转手分销给下游客户，从中牟利40余万元。

案件移送到龙湾区检察院后，一个关键的法律问题摆在检察官面前：金某某截留的这些差价，究竟算不算某公司的财物？毕竟，客户的钱是先付给空壳公司，再由空壳公司付给某公司的，表面上看像是“正常的商业转手”。

检察官没有急于下结论，而是钻进厚厚的卷宗里，一笔一笔梳理交易链条。

他们发现，涉案的23家下游采购企业，全是某公司长期合作的存量客户，双方历史累计交易总额超过2.73亿元，采购需求固定且不可替代。

如果没有金某某人为设置的交易阻隔，这些订单本该直接与某公司签订并履约。金某某刻意虚构企业产能不足、供货周期漫长等事由，阻断了供需双方的直接交易。

检察官认为，这种人为增设的中间环节，不具备任何真实的商业价值，也不承担任何经营风险，纯粹是截留企业利润的工具。从中套取的全部购销差价，都应认定为被害公司的确定性可得财产利益。

2026年6月9日，龙湾区检察院对金某某以职务侵占罪提起公诉。同年6月25日，龙湾区人民法院以职务侵占罪判处金某某有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金1万元。

从空壳公司套利到花样翻新的隐蔽贪腐，该院持续深挖民企内部职务犯罪。龙湾区检察院联合公安、法院出台涉企刑事案件办理工作指引，打通侦查、起诉、审判、执行全流程程序堵点，101名潜藏在企业内部的“蛀虫”被挖出，一条条隐蔽的利益输送链条被斩断，为民企发展净化内部土壤。

聚焦涉外检察

随着温州民营企业“走出去”步伐加快，海外分支机构的内部贪腐问题日益凸显。但因犯罪行为发生在境外，取证、管辖障碍重重，不少企业陷入维权难的窘境。

2024年10月，某集团相关负责人匆匆赶到龙湾区检察院“企检e+站”求助。该集团印尼子公司员工陈某某，利用岗位职权，为下属吴某某、郑某某谋求岗位调整、职务晋升提供便利，非法收受二人财物。

案件首先卡在了管辖上——犯罪行为全部发生在印尼，我国司法机关能否管、怎么管？龙湾区检察院联合公安机关反复研究法律适用，依据相关规定，中国公民在境外实施犯罪，可由入境地司法机关管辖。

该院抓住温州龙湾国际机场可经香港转机的有利条件，协同公安敲定周密归案方案：由企业开展劝投工作，嫌疑人经香港不入境，转机直达温州龙湾完成入境手续。一桩看似远隔重洋难以处置的境外贪腐案件，顺利纳入我国刑事诉讼轨道。

管辖难题破解后，犯罪数额认定又成为拦路虎。部分涉案赃款为印尼盾，缺少确切行贿时间点。

检察官参照行贿案件证据指引，调取中国外汇交易中心对应时段汇率，按照有利于犯罪嫌疑人的最低汇率标准折算，精准核定受贿金额11万余元。在积极开展追赃挽损工作、督促犯罪嫌疑人落实双边廉洁合作政策协议后，2025年4月25日，龙湾区检察院对陈某某、吴某某作出相对不起诉决定。

涉外民企贪腐案件办理，难在管辖、卡在取证、困于追赃。龙湾区检察院因地制宜破解跨境办案堵点，2023年以来共审结涉外民企内部贪腐案件6件14人。

龙湾区检察院依托“企检e+站”基层联络站点，实现企业诉求快速响应，逐步破解跨境立案难题。针对境外取证审批繁琐、成本高昂的现实困境，构建境内证据为主、境外证据补充的证据模式，把过去企业海外维权的无助，转化为“检察在身边，维权有底气”的踏实保障。

聚焦企业发展

某建筑有限公司原销售人员利某某，负责产品销售、客户对接与货款催收工作。2021年至2024年间，其利用职务便利，多次截留企业回款，侵占货款共计66万余元，钱款大多用于个人还债与消费。2025年12月25日，法院以职务侵占罪判处利某某有期徒刑1年，缓刑2年。

检察办案，不止于办结一案。检察官深入企业走访调研，发现了一系列管理漏洞：交易模式存在风险，资金结算流程不规范；财务对账机制缺失，货款是否到账全靠销售员“自觉”；存货与发货管理脱节，货发出去了没人跟踪回款；员工异常行为缺乏监测，长期不回款也没有触发任何预警……

很快，一份量身定制的《风险提示书》送到企业负责人手中，列出五条整改建议：规范资金结算、健全财务对账、强化存货管控、完善内部审计、建立风险预警机制。每一条都直指“病灶”。“你们销售员既管客户又管收款，权力太集中了，建议设置AB岗，一人接单一人收款。”检察官现场支招，企业负责人连连点头。

2026年年初回访时，企业负责人笑着对检察官说：“现在财务每月对账，系统自动预警异常订单，心里踏实多了。”

一纸风险提示书，撬动一家企业管理升级。2023年以来，该院已累计发出风险提示书10余份，开展法治专题讲座14场，受众达3200余人次。

从对内肃除企业内部贪腐风险，到对外破解跨境维权困局；从“被动应对案件办理”到“主动靠前护企纾困”，从“案结了事”迈向“标本兼治”，龙湾区检察院以“三聚焦”的生动实践，统筹做好企业内部惩腐治理与海外权益保障，构建起境内境外一体化的民企司法保护链条。

来 源：法治日报

原标题： 内外双向发力清除企业“病灶” 温州龙湾检察“三聚焦”守护民营企业健康发展

记者 王春 通讯员 潘怡茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com