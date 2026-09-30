有一种安全感叫平安中国

新华网 2026-09-30 12:22:09

“现在是晚上10点40分。我独自一人走在上海街头，安全感百分百。”这是一个美国博主在社交媒体的分享。

“现在是晚上10点40分。我独自一人走在上海街头，安全感百分百。”这是一个美国博主在社交媒体的分享。当她深夜走在上海街头，看到安静的街道、亮堂的便利店和从容的行人，觉得“不可思议”，“一切安好，没有人会打扰我，什么意外都不会发生”。

这份“不可思议”，道出了很多来华外国人的共同感受。今年以来，“中国式安全感”在海外社交平台持续引发热议，成为一张亮眼的中国名片。一个英国博主对昆明夜晚的烟火气印象深刻；一个马来西亚博主分享护照失而复得的经历，称“人们都在告诉我：丢不了”；一个来自土耳其的留学生感慨，校园里刷脸通行智能又安心，街头偶遇民警心中倍感踏实……

让外国人称赞的“中国式安全感”，早已是融入街头巷尾、触手可及的日常。夜跑散步很随心也很放心，出门宵夜说走就走，快递放门口也不用担心被人拿……不久前发布的《全球公共安全指数报告（2025—2026）》显示，中国公共安全指数得分位居第一。

满满安全感，是平安中国的生动注脚。扫黑除恶不断深化，依法打击各类违法犯罪，新时代“枫桥经验”广泛践行，社会治理水平不断提升，持续筑牢着平安根基，托举起百姓稳稳的幸福。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，平安中国建设取得显著成效，人民安居乐业、社会安定有序的良好局面更加巩固，我国成为世界上最安全的国家之一。

发展是硬道理，安全也是硬道理。“十五五”规划纲要专章部署“推进国家安全体系和能力现代化 建设更高水平平安中国”，明确提出“提高公共安全治理水平”“完善社会治理体系”……“平安”，已成为“中国之治”的显著标志。以高水平安全护航高质量发展，在发展中固安全、在安全中谋发展，才能让经济社会高质量发展的底座更加牢固。

一个安全稳定的中国，也正全方位释放出旅游体验、投资兴业的多重吸引力，成为动荡世界中的“确定性绿洲”。不少外国媒体认为，中国局势稳定被视为提升投资者信心和建设安全稳定生活环境的关键因素，这种安全感使中国成为“投资的安全目的地和稳定的来源”。

刚刚过去的中秋假期，在过境免签政策助力下，各地入境游火爆，越来越多外国游客打卡中国深度游，沉浸式体验“中国式安全感”。平安中国，是温暖可亲的灯火，是寻常巷陌里安心的脚步，是千家万户踏实的日子，更是中国式现代化的厚重底色。

记者：马若虎

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨有一种安全感叫平安中国

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com