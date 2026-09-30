人民日报 2026-09-30 12:24:06

对话人：

彭 飞 本报评论员

陆如泉 中国石油集团经济技术研究院执行董事、院长

彭飞：不久前，多家外媒报道，在美以伊冲突造成国际原油供给紧张背景下，中国凭借战略储备和能源转型，不仅保障了自身能源安全，更通过主动削减原油进口，充当了全球油价“缓冲器”。有外媒甚至感慨“中国拯救了世界”。您怎么看？

陆如泉：其实，中国的“拯救”，不仅表现在需求端减少原油进口，也在供给端发挥了稳定器、压舱石的作用。

一方面，以光伏、电动汽车为代表的中国绿色能源产品行销海外，助力当地缓解能源压力。另一方面，中国炼化产业凭借完备工业体系和全链条配套能力，及时“减油增化”，迅速承接外溢需求，为亚洲乃至全球塑料、纺织、包装、电子等产业链稳定提供坚实支撑。数据显示，2026年上半年，我国基本有机化学品出口同比增长25.1%，初级形状塑料出口增长35%。中国石油前4个月化工产品出口21.8万吨，增幅超过130%。

习近平主席强调：“中国古人讲‘同舟共济’，现在国际社会则需要‘同球共济’。”作为拥有14亿多人口的大国，中国在风雨中自己能稳住，还能助力全球稳链。“人类命运共同体”这一理念，在危机面前更加具象化。

彭飞：“十五五”规划纲要提出“推动煤炭和石油消费达峰”。随着清洁能源消费比重升高，石油在未来中国能源和经济发展格局中将扮演怎样的角色？

陆如泉：达峰是目标，比重下降是趋势，但这不意味着化石能源不重要了。从兜底保障看，石油作为燃料，短期内在航空、海运等领域仍难被替代，在应急、救援等领域仍占主导地位。而且，大部分数据中心和关键公共基础设施等的备用电源都是柴油发电机。化石能源稳定、易储存、效率高，是抵御风险的可靠保障。

从产业支撑看，石油正从“燃料”向“原料”加速转变。石油作为不可再生能源，直接燃烧其实有点可惜。通过各领域“电代油”，有利于把省下来的油更多转化为高附加值工业材料，比如光伏胶膜、风机叶片碳纤维、锂电池负极材料等。未来，石油的战略价值在产业链高端环节不仅不会被削弱，反而会增强。

从能源安全看，石油的自主可控能力关乎国家战略主动。虽然石油消费占比降低，但仍是重要战略资源。我国已建成强大完备的石油工业体系，不断完善多元油气供应体系，拥有全球第一的炼化产能，这样的优势不能丢。

彭飞：油气的资源稀缺性和不可再生性，使其成为国际博弈的焦点。清洁能源的开发利用程度提高，将如何影响未来地缘政治格局与国际关系？

陆如泉：相较于地理分布高度集中的油气资源，水电、风电、光伏等清洁能源地理分布呈现“去中心化”特征，恰好可破解油气资源的不均衡与枯竭“魔咒”。今年以来的美以伊冲突让更多国家认识到，发展清洁能源不仅是应对气候变化的重要抓手，也是保障国家能源安全的重要路径。中国在这条道路上作出示范，让各国看到发展清洁能源可行、可靠、可复制。

往更深层次看，不同能源的不同特点，深刻影响着人们的思维方式与行动逻辑。行业里有个比喻：油气工业是“寻宝游戏”，宝藏大小决定一切；而转化清洁能源的电力工业是“交响乐团”，整个乐团密切配合才能奏出动人乐章。这意味着油气资源开发更多遵循项目思维，易催生国家间贸易，也可能导致抢占与控制。而清洁能源开发更多遵循系统思维，更需要开放、合作、共享、连接。

中国在清洁能源开发利用方面有技术沉淀、系统优势，更重要的是始终秉持开放包容、互利共赢理念，授之以鱼更授之以渔，将以更加普惠的全球能源合作推动各国走出零和博弈、你输我赢的怪圈。

彭飞：新型储能、人工智能等技术的快速进步，将对我国开发利用能源产生怎样的影响？

陆如泉：这两项技术都具有颠覆性。新型储能一旦成熟，将解决清洁能源发电随机性、间歇性、波动性与电力系统“实时平衡”要求之间的矛盾，形成“电力油田”，让清洁能源利用不再靠天吃饭。

人工智能的影响更广泛、更深远，不仅能在新型电力系统中发挥关键作用，也将充分应用于油气和煤炭的勘探、开发和生产。通过打造“智能油田”“数字矿山”等实现降本增效，数据和算法正成为能源领域的核心生产要素。

能源转型中，我国在技术、场景、产业体系等方面，都有无可比拟的优势。这是保障我国能源安全的信心所在，也是我国经济始终保持强大韧性的底气所在。

作者：彭飞

原标题：从能源转型看“人类命运共同体”（连线评论员）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com