人民日报 2026-09-30 12:25:11

近期，几则短视频被热转，温暖人心也引人思考。

近期，几则短视频被热转，温暖人心也引人思考。

西藏吉隆，一家五金店老板24小时敞开店门免费供应物资，为救援人员提供住宿。一句“任何一个中国人都会这么做”，折射危难面前守望相助的朴素情感。

云南香格里拉，中国小伙捡到手机高喊“谁的手机”，上百游客“开团秒跟”，法国游客上前凑热闹发现竟是自己的。一呼百应“找手机”，为“中国式安全感”写下生动注脚。

贵州榕江，两名路人躲雨时发现院坝里晾晒的稻谷正被雨淋，而屋主不在，便主动帮忙抢收、盖好。被监控记录下来的这一幕，以“路过的善意”标注乡土情。

丹心寸意，皆为有情。无论是关键时刻伸出援手，还是日常生活的平凡之举、顺手而为，从中都能看到推己及人、崇善重义的仁爱之心。

“仁者爱人”，在人与人的关系中实现。“仁”从何起？正所谓“恻隐之心，仁之端也”，落实到日常，就是设身处地、换位体察，想人之所想，急人之所急。五金店老板想的是救援人员夜里无处安歇，游客想的是手机失主心急如焚，路人想的是粮食一旦被淋湿心血白费……这都是“把别人的难处当成自己的难处”。

换个视角看，仁心也是有半径的：以个体为原点扩张，在集体的同频共振中加速放大，最终弥漫于广阔社会生活。

丹心从来系家国。从一个个平凡瞬间，人们能感受到自己与他人、个人与国家之间强烈的共鸣，激发仁心与善行。西藏吉隆口岸，救援队伍持续奋战抢险一线；驰援广西，青年志愿者闻“汛”而动、逆行奔赴……每一次急难险重，中国人总是家国同心、携手奋进。

更多的“仁”，藏于日复一日的细节。上海“小杨师傅”利用业余时间免费帮邻居小修小补，一干就是30多年；山东平度90后小伙任秉凯不求回报，坚持为医院病患家属免费派送爱心晚餐……仁义善行不只是特殊时刻的闪光，更是无声的坚守、文明的底色。

仁义善行并非个体独白，一经点燃，便会引发集体应答。“天下之本在国，国之本在家，家之本在身”，在中国人眼里，家是最小国，国是千万家。中华优秀传统文化赓续传承、润物无声，“常怀仁心”早已刻进民族血脉。浓郁的家国情怀、深厚的家国责任、强烈的家国担当，源流绵绵不断，激励着全体人民在新征程上，书写家的团结、国的凝聚，百折不挠向前进。

打开视野看，今天的中国正把“仁”的半径拉得更长。构建人类命运共同体，高质量共建“一带一路”，提出并践行四大全球倡议……“以人民之心为心、以天下之利为利”，坚守全人类共同价值，为应对全球共同挑战贡献中国智慧、中国方案，这是“仁”在当代的世界表达。

国际民调显示，中国全球信任度持续攀升，是“值得信赖的国家”“可靠的伙伴”；免签政策持续扩容，如今每10名入境的外国人里，就有7名是免签而来；从“看见中国”到“体验中国”，“Chinamaxxing”（极致中国化）火爆海外社交媒体。中国这颗仁心正不断“扩圈”，影响日深。

今日之中国已非昨日，但本色依然。放大“仁”的半径，把家国情怀内化于心、外化于行，落于点滴行动，定将激发风雨无阻共创美好生活的澎湃动能。

作者：陈艺娴

原标题：放大“仁”的半径（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com