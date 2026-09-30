人民日报 2026-09-30 12:28:04

【人物】龚宝冬

【事件】“一个县城的网格员，也是西政培养的精英吗？”“是的！”西南政法大学2026级新生开学典礼上，校长林维这样回应网友的提问。校长寄语中的这名校友，就是组织群众疏散时不幸牺牲的龚宝冬，其事迹为新生上了印象深刻的“开学第一课”。

【点评】

碎石滚落，砰然作响。今年7月，重庆彭水，山体即将崩塌之际，00后网格员龚宝冬和他的同事们奔走呼喊、逐户叩门，疏散转移了崩塌核心区域的60余名群众，他自己却不幸遇难。“我想我们都应该当个实干家，不需要那些美丽的词汇来修饰”，这是龚宝冬求学时的自勉，也让他在紧急关头做出了这样的选择。

义无反顾挺身而出，是何等的责任心与勇气。为何还会有质疑的声音？或许，是一些人对精英一词的认知出现了偏差。精英的本义，是指精华、事物的优秀者。但如果狭隘、功利地理解，就难免产生“优越”“高高在上”等错觉。比如，有人认为，精英代表的是高收入，是光鲜亮丽的生活；也有人觉得，精英是盛誉，是万众瞩目的焦点。但归根结底，这些都不过是外在的标签。真正的自我实现，应当是向内探求的。

精英，应当能承价值之重、领风气之先，不沉迷在自己的光环中，而以所学、所通、所信仰，将个人的命运与时代的洪流相融，为无穷的远方、无数的人们擎光探路。我们赞颂的始终是埋头苦干、唱响奋斗之歌的人，是先人后己、愿意为公众利益奋斗付出的人。

每个人都有属于自己的田野和花期，每个职业都有自己的价值和意义。无论是界碑在面前、人民在身后的戍边战士，还是长在田野间、扎根黄土里的“田秀才”“乡创客”，抑或是耐得住寂寞、忍得了冷清的科研工作者……只要有敢干的豪情、实干的韧劲，把分内的事做到极致，“攀过一山又一山”，就能实现自己的人生价值，拓展生命的边界。

南京大学将在江苏连云港灌云县海边气象站坚守数十年的王同歌评为“杰出校友”；清华大学设立“启航奖”，鼓励毕业生到重点地区、基层和艰苦行业重点单位、重点岗位建功立业……树标杆守护初心，夯基础点燃理想，承载的是教育的真谛。

大学教的是知识，更是世界观、人生观、价值观。教育应高擎家国情怀、使命担当的火炬，让处在大好年华的青年找准信念的坐标，接过历史的“接力棒”，把个人故事书写进时代篇章。

官网转为黑白配色、“新生来信”加以缅怀、英烈墙悬起照片、校友会发起设立奖学金……这是来自龚宝冬母校的纪念与礼赞。平凡岗位也有伟大付出，这样满怀热忱的青年，称为精英，当之无愧。期待更多人以他为榜样，挺起时代发展的脊梁。

作者：陈炳旭

原标题：何谓精英，精英何为（暖闻热评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com