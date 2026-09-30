人民锐评微信公号 2026-09-30 12:29:35

据报道，北京大学日前印发《北京大学落实过紧日子要求实施办法》，明确不得到21个风景名胜区开会，并约束会议、培训、差旅、资产购置等支出。有人点赞“该省则省”，也有声音称“连北大也没钱了”。

先看一个事实。这21个景区并非北大临时划定，中办、国办早已印发通知，明确党政机关不得到这些景区开会。北大将相关要求写入文件，意在推动厉行节约的原则深入办学管理的具体场景。

把“过紧日子”理解成“没钱了”，显然把账算窄了。有没有钱，是财力状况；该不该精打细算，体现作风要求和治理能力。

实际上，近年来包括北大在内的多所高校预算均保持增长。但收入增加，不意味着每项开支都应水涨船高。

高校经费无论来自哪里，最终都要服务立德树人、科研创新。从会议材料是否必须印得精美，到设备能否调剂共享，再到一般性活动有没有实质内容……方方面面，检验着预算有没有刚性、资源配置是否科学。

“紧”要找准对象，不能处处平均用力。

比如，北京林业大学提出办会“四不”，不摆放花草、不制作背景板、不提供水果、不发放文创产品及纪念品；安徽建筑大学要求科研餐费报销附菜单，不得报销烟酒、高档菜肴等。这些细则针对的是与办学科研主业关系不大的支出。

另一方面，实验耗材、正常学术交流、学生资助和人才培养，则需加强支持。

审视每笔支出的必要性，把该省的钱省下来，真正值得投入的地方才能得到更好保障。

打开视野看，过紧日子，也是一种价值理念、工作导向。

“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”。既要在增量上精打细算，也要改革管理方式、优化存量资源。

江西景德镇市充分盘活闲置空间，建成集仓储运输、维修维护、处置利用等多功能于一体的公物仓，物资调配有了更坚实的硬件支撑。

广东清远市清新区把各镇各单位食堂接入公务餐系统，公务人员线上预约、自费就餐，2025年全区公务接待费用同比下降逾20%。

实践证明，闲置资产用起来，公务接待规范起来，既能节省资金，也有利于减轻基层负担。

少花钱只是手段，把钱用到发展的关键点、群众的急需处，才是目的。

财政部部长蓝佛安曾算过一笔账，2026年约30万亿元的财政支出盘子，如果总体效益提高1%，就相当于节省3000亿元。

这也意味着，资金越宝贵，越要坚持以事定钱，防止年底突击花钱；也要避免机械压减，把负担转嫁给基层和群众。

回看北大禁去21个景区开会引热议，无论是高校的一纸细则，还是党政机关的长效实践，贯穿其中的是勤俭办一切事业的清醒与担当。

该紧处一分不松，该保处一分不少，让每一笔钱都花得明白、用出效益——事业发展添后劲，民生保障更坚实。（执笔：孟繁哲）

（来源：人民锐评微信公号）

作者：常言道

原标题：人民锐评：“连北大也没钱了”？“过紧日子”的账不该这么算

来 源：人民锐评微信公号

本文转自：温州新闻网 66wz.com