国庆假期，温州文旅盛宴等你！

温州日报 2026-10-01 08:36:00

海岛焰火、古港游园、山水仙侠、非遗手作、夜间市集、摩旅骑行……10月1日是国庆假期首日，温州各地文旅活动精彩启幕，既营造浓厚节日氛围，也助推文旅消费活力提升。

温州网讯 海岛焰火、古港游园、山水仙侠、非遗手作、夜间市集、摩旅骑行……10月1日是国庆假期首日，温州各地文旅活动精彩启幕，既营造浓厚节日氛围，也助推文旅消费活力提升。

古港入戏国潮涌动

夜游温州戏正酣

10月1日至3日，鹿城朔门古港游园会每天14时至21时在朔门街望江里举行。沿街60多家店铺开门，20多位NPC穿梭，200多场海丝游园宴、20多场巡游演艺秀接连上演。宋代船工、青瓷匠人、市井小贩现场互动，国际打击乐队、榕树下音乐会、古风演艺轮番上阵。江心屿“孤屿月·盛世秋”主打夜游，穿汉服可免费登岛。国潮展演、无人机光影秀、15米巨型鳌鱼全岛巡游、非遗鱼灯、水上火壶秀、非遗打铁花、木偶戏、川剧变脸陆续登台。五马街、公园路、九山书会、南塘等地同步推出市集、展览、演出，城市喜剧节10月13日至18日接续举行。

龙湾寺前街开街两周年国庆欢庆季10月1日至6日登场。舞狮巡街、3.88米巨型生日蛋糕、沉浸式剧情夺宝、音乐演出、创意市集、视觉错位打卡轮番上阵。永昌堡10月1日至2日推出“堡主来了”沉浸式剧本杀《金汤令·倭寇压境》。

瓯海梧田老街“月满塘河·鲤悦梧田”持续至10月11日，鱼灯摇曳、锦鲤市集、游园会营造夜间场景；胤秀文化（温州）影视城10月1日至7日邀游客“当一次东瓯人”，领取身份文牒、完成NPC互动任务，观看古风演艺、东海鸿图拍卖会、百乐门星光音乐会。

10月1日至5日，永嘉丽水街上演琴山市井NPC互动、昆曲巡演、机器人舞狮，夜间有永昆《水亭秋月》实景演出。瑞安忠义街设“浙BA”专属观赛点位，叠加假日市集与商户优惠；王法万木活字传习馆10月1日至7日推出非遗惠民体验，木活字印刷免费基础体验每日限额30名，多彩雕版套印、活字大漆漂扇、古法造纸同步上新。

山水有约非遗可玩

慢游温州有滋味

平阳南雁荡山推出“仙游记”主题活动，东西洞、雁荡仙踪、会文书院等核心景点多点联动。开山盛典、朱仙姑情景剧、儒门礼仪演绎、群仙古典舞、群英巡山巡游、碧溪渡水上Live演出接连上线。游客可在会文书院抄诗，到仙姑洞投递心事、抽取回信、悬挂祈福牌；逛江湖山野雅集，体验竹编、拓印、香包等非遗手作。南雁、顺溪联动推出“宠出南雁，圣在顺溪”西游仙侠主题，萌宠乐园、古镇烟火、西游集市、主题巡游和双场音乐会形成白天闯关、夜间演艺体验。

文成刘伯温故里景区·百丈漈“百丈漈武侠大会”持续升级，游客领取《侠客修行手册》，经历山门集结、一漈飞瀑前论剑、练武场打擂台等场景，参与“侠客册封”大典。刘基庙推出文成首部原创音舞诗画剧《伯温出山》，“湖与天空”晚风市集点亮夜间消费。

泰顺廊氡度假区“趣玩廊氡·欢度双节”持续至10月7日。溪东桥非遗市集、国风演出、非遗木偶戏常设；南浦溪镇南峤村“秋的邀约”推出研学半日营、中药馆寻宝、乡土搓拉面、中药材微景观DIY体验、田野听秋音乐会。交垟土楼古风游园、骑纪泰顺·廊氡摩旅季、仕阳镇“外婆的茶馆”丰富山野慢游。

瓯海山根艺术村10月1日至7日推出“PLAY PLAY艺术玩家碰头大会”，串联音舞现场、亲子美育、自然轻运动、艺术疗愈与造物手作市集；温州园博园推出国际风情节、二仙轻功水上漂、秋日风物节、八仙过海主题巡游等。

海上焰火潮玩市集

假日消费燃起来

洞头主打滨海浪漫。9月25日至10月7日，韭菜岙沙滩公园上演海上焰火之约；东沙不夜港每天19:30上演《向洞头》海上实景船体演艺秀。大沙岙景区集合海景餐厅、风情市集、沙滩音乐、NPC互动游戏、滨海酒吧；海上阳台、赛尔码头、三盘吉照岛推出海边音乐会；望海楼有国潮巡游，七彩洞头村有非遗鱼灯巡游，东沙不夜港、大沙岙景区有舞龙舞狮。龙港青龙湖公园10月1日、2日分别举行“礼赞华诞·唱响龙港”庆国庆音乐会和“潮起龙港·金曲回响”华语经典金曲音乐会。

龙湾六六大集·双节潮玩季10月1日至7日推出国潮美陈、非遗文创市集、中秋歌会、街头篮球赛、赛事观赛派对、潮流演艺、红色共创打卡，并发放消费券、推出集章兑礼。温州吾悦广场首届榴莲潮玩节集合榴莲节、明星一日店长、二次元漫展、K-POP随舞、真人CS、红歌演唱、百米长卷创作等。中国眼谷小镇魔法学院嘉年华10月1日至3日主打亲子闯关，黄石山雕塑公园游园市集每日15时至21时开放。

温州乐园“JIO好戏”沉浸式国风游园会10月1日至7日举行，芬妮和特恩森林农场三周年狂欢派对持续至10月7日。

瑞安“体育+文旅”金秋消费季升温，凭“浙BA”门票可免费游圣井山国家4A级景区；新湖银泰城老字号焕新市集、瑞安吾悦广场潮玩后备箱市集、千人红歌传唱、国庆车展，瑞立外滩生活广场太空主题美陈，云江码头“云江叙秋·丰物生活集”丰富江畔休闲。鹿城五马街、南塘等地夜购夜娱同步升温。

目前，各项活动已全面启动，部分活动持续至10月中旬。短途游、微度假、沉浸式体验成为假期出行关键词，文化味、烟火气、年轻态相互叠加，为温州假日消费注入新活力。

来 源：温州日报

原标题： 山海相邀 国潮涌动

记者 陈圆圆 黄伟 黄文盈 包蓉蓉 金朝丹 缪小霞 张睿 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com