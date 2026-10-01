温州日报 2026-10-01 08:50:55

9月30日，省委常委、市委书记张振丰在检查指导节前安全生产和促消费工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，牢固树立“群众过节、干部过关”意识，聚焦保安全、惠民生、促消费各项工作，压紧压实责任链条，落实落细服务保障，确保群众过一个平安欢乐祥和的国庆假期。

温州网讯 9月30日，省委常委、市委书记张振丰在检查指导节前安全生产和促消费工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，牢固树立“群众过节、干部过关”意识，聚焦保安全、惠民生、促消费各项工作，压紧压实责任链条，落实落细服务保障，确保群众过一个平安欢乐祥和的国庆假期。

假期是消费旺季，既要保安全，也要优供给。张振丰来到市区部分商场和超市，察看商品供应、促销活动情况，并现场抽查食品安全和消防设施。他强调，要加强食品全链条管理，严格细致做好安全检测，落实稳价保供措施，让消费者买得舒心、吃得放心；要完善各类应急预案，坚持人防、物防、技防并重筑牢消防安全屏障，加强消费场所人员疏导和温馨提醒，营造安全有序的消费环境。张振丰希望商家深耕温州市场，加强本土优质产品供应链整合，持续扩大和优化在温网点布局，携手打造区域消费中心城市。

来到巨一集团有限公司，张振丰走进企业生产车间、研发平台和样品存放区域，重点检查消防设施配备和安全责任落实情况，了解企业假期排产计划。他指出，没有安全生产就没有企业的效益。要强化主体意识，始终绷紧安全生产这根弦，严格落实用火、用电、设备操作等安全规范，加强员工岗前安全教育和应急培训、实战演练，把“安全第一”的理念和措施体现在生产经营全过程、各环节。察看巨一智能化产线时，张振丰勉励企业加强AI大模型在鞋服设计、制造、营销等环节垂类应用，走好高端化、品牌化、时尚化发展道路，不断提升市场占有率和行业竞争力。

在国庆假期，一批重大项目将加班加点建设攻坚。张振丰来到甬台温高速改扩建工程温州北白象至南白象段项目现场，详细了解建设进展和假期施工安排，向一线施工人员表示慰问。他叮嘱建设单位要坚决守牢安全底线红线，加强施工全流程管控，切实把安全生产主体责任落实到位。他强调，交通重大项目是构建城市内联外畅交通网络的关键支撑，要切实增强服务大局、服务民生的使命感，聚焦机场三期、北部交通枢纽等重点任务，强化要素投入，优化施工组织，在确保安全和质量的前提下提速项目建设，力争早投用、早惠民，以交通圈拓展都市圈、激活经济圈。

张振丰在检查时强调，要突出风险防范，聚焦道路交通、消防安全、旅游景区、节庆活动、生产施工等重点领域，滚动排查处置各类隐患，把问题消除在萌芽。要强化值班值守，落实“3030”隐患闭环管控、平安夜巡等有效机制，激活“最小应急单元”，织密基层安全防线。要优化助企服务，下沉一线解决好生产经营、项目建设等方面堵点难点问题，为假期“两重不停”提供坚强保障。

市领导陈应许、李宁参加检查。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰检查指导节前安全生产和促消费工作

更好统筹发展和安全 确保群众过一个平安欢乐祥和假期

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com