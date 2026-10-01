温州日报 2026-10-01 08:53:32

在我国第十三个烈士纪念日到来之际，昨天上午，市党政军领导和社会各界代表来到市区翠微山烈士陵园，向革命烈士敬献花篮，深切缅怀英烈功勋，传承弘扬伟大建党精神、伟大长征精神，激励全市上下坚定扛起做强“一圈一极一中心”的使命担当，为谱写中国式现代化温州新篇章凝聚磅礴力量。

温州网讯 岁月无声，丰碑为证；山河永念，英魂长存。今年是中国共产党成立105周年、红军长征胜利90周年。在我国第十三个烈士纪念日到来之际，昨天上午，市党政军领导和社会各界代表来到市区翠微山烈士陵园，向革命烈士敬献花篮，深切缅怀英烈功勋，传承弘扬伟大建党精神、伟大长征精神，激励全市上下坚定扛起做强“一圈一极一中心”的使命担当，为谱写中国式现代化温州新篇章凝聚磅礴力量。

省委常委、市委书记张振丰，市委副书记、市长张文杰，市人大常委会主任张加波，市政协主席施艾珠等市党政军领导，与各界干部群众、烈士家属、驻温部队、退役军人代表等一同出席我市向革命烈士敬献花篮仪式。

仲秋的翠微山草木凝翠，革命烈士纪念碑巍然耸立，现场气氛庄严肃穆。上午8时54分许，向革命烈士敬献花篮仪式正式开始，现场奏唱中华人民共和国国歌，雄壮的旋律回荡在陵园上空。国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。随后，手持鲜花的少先队员高唱《我们是共产主义接班人》，向烈士致敬。

在深情悠长的《献花曲》中，仪仗礼兵稳稳抬起花篮，缓步走向革命烈士纪念碑，将花篮敬放在纪念碑前。张振丰、张文杰、张加波、施艾珠、许杰代表全市军民向烈士敬献花篮，仔细整理花篮缎带，瞻仰纪念碑，表达对人民英雄的无限哀思和崇高敬意。随后，全体人员向革命烈士纪念碑三鞠躬。仪式后，全体人员缓步而行，瞻仰英烈墙，献上手中鲜花，深切悼念革命先烈。

仪式结束后，市领导和社会各界代表参观了温州烈士事迹陈列馆，通过一幅幅图片、一件件实物、一份份史料，全面回顾从新民主主义革命时期到中国特色社会主义新时代涌现的温州英烈事迹，接受思想洗礼和党性教育，传承红色基因，汲取精神力量。

参加活动的各界代表纷纷表示，温州是一片饱含红色记忆、浸润英雄荣光的热土，要铭记英烈、砥砺前行，以无愧于前人、无愧于使命、无愧于人民的过硬业绩致敬英烈，把革命精神力量转化为实干动力，提速打造全省高质量发展“第三极”，奋力谱写中国式现代化温州新篇章，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

来 源：温州日报

原标题： 市党政军领导向革命烈士敬献花篮

缅怀英烈忠魂 昂扬奋斗之志

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com