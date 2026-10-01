国庆游温州，山海古今皆好戏！多地特色活动等你来打卡

温州晚报 2026-10-01 08:58:36

金秋国庆，温州文旅盛宴全面开启！多地特色活动缤纷登场，涵盖光影演艺、非遗活动、亲子研学、复古游园等多样玩法，全域解锁黄金周秋日浪漫与烟火活力，为市民游客奉上丰富的假日游玩选择。

温州网讯 假期未必远方，家门口也很美。金秋国庆，温州文旅盛宴全面开启！多地特色活动缤纷登场，涵盖光影演艺、非遗活动、亲子研学、复古游园等多样玩法，全域解锁黄金周秋日浪漫与烟火活力，为市民游客奉上丰富的假日游玩选择。

鹿城：

白天逛斗城，晚上看大戏

围绕“千年斗城·海丝名城”文旅品牌，这个国庆鹿城区推出系列主题活动，串联古港、老街、诗岛、街巷多元场景，融合文化、演艺、美食、休闲多重体验，解锁金秋鹿城游玩新玩法。

历史街区活动精彩纷呈。国庆假期前三天每天14:00至21:00，“盛世华诞——潮启朔门游园会”把朔门街望江里变成一幅宋韵长卷，60多家店铺开门迎客，20多位NPC穿梭互动，20多场巡游演艺秀场接连上演。白天是市井长卷，夜晚是光影戏台，宋代船工、青瓷匠人、市井小贩在线飙戏，游客可在朔门钱庄兑票，听国际打击乐队、榕树下音乐会，看古风演艺，随时撞进一段活色生香的宋时旧梦。

五马—墨池片区同样有戏。五马街上新一批国庆主题美陈，“我与国旗合个影”继续打卡；墨池片区的书画特展扎堆，“红船起航·万山红遍”书画特展、“咫尺乾坤”扇面精品展、“活色生香”叶玉昶花鸟画作品展等展览接连登场。斗城剧场里，米象喜剧、墨池ALL in剧场带来脱口秀、沉浸式破案、魔术秀，公园路“月满华诞·古巷烟火”双节市集，好逛也好拍。三十六坊音乐节升级回归，商户变舞台，氛围感、松弛感直接拉满。

核心景点玩法推陈出新。江心屿以“孤屿月·盛世秋”为主题，穿汉服可以免费登岛。假期有15米巨型鳌鱼全岛巡游，非遗鱼灯点亮夜色，水上火壶秀、非遗打铁花，木偶戏、川剧变脸轮番登台。九山书会持续上演南戏、越剧经典剧目，配套农特市集；吴百亨故居升级归来，10月1日-5日，《吴家老宅》《雀起无声》两部沉浸式话剧轮番上演，让游客在观剧赏景中品读鹿城工商文脉。此外，华盖里街区、罗丹艺术中心、瓯隐小剧场等多点联动，推出艺术展览、手作研学等活动，丰富假日游玩选择。

泰顺：

来泰顺，顺顺秋

今年国庆中秋双节，泰顺启动“来泰顺·顺顺秋”金秋文旅消费季，围绕廊桥—氡泉度假区、交垟土楼、南浦溪—筱村一线，推出晒秋、非遗市集、土楼游园等活动，把浙南山水里的秋意和丰收端上游客面前。

南浦溪景区的第五届晒秋节正在如火如荼地展开，它把晒秋做成了山水间的沉浸式盛宴。这里有浙南最大的天然石壁晒场——龙尾滩，5万平方米的“画布”铺满红椒、南瓜、稻谷等物产，与碧水青山相映，形成独特的“水上晒场”。今年还特别晒出五星红旗与中国地图图案，既抒发丰收的喜悦，又饱含真挚的爱国之情。现场还有畲族竹竿舞、打糍粑、敲丰收锣鼓、划乌篷船等民俗体验，让游客在烟火气里感受山野丰收。

筱村公社的晒秋则是一场妙趣横生的“劳动最光荣·工分换好礼”复古农事游园会。搓玉米、抓鸡捉兔、赶小猪、喂养萌宠、采摘秋果、上山拾栗……日常农事化作沉浸体验，挥洒汗水即可赚取工分。

参与偷秋大作战游戏，非遗木偶戏互动、跳畲族竹竿舞、制作畲药香包，同样工分有加。累积的工分，可在公社兑换山野好味或文创店的独家优惠。

廊氡国家级旅游度假区更适合慢游。廊桥文化园里，可以逛烟火市集、体验非遗手作、看精彩演出；在“村里村外”带走泰顺山货，在北涧桥畔喝一杯咖啡，在廊氡非遗馆捏陶艺，在陈大翁宫体验拓印，亲子出游、朋友结伴都很合适。溪东桥非遗市集汇聚非遗工艺、原创手作和茶点饮品；廊桥市集则有地道小吃和潮趣好物。

每天15:00至16:00，越剧快闪、古筝、茶艺等轮番上演；廊桥文化展厅还有经典木偶戏，丝线牵动木偶百态，尽显非遗韵味。

泰顺交垟土楼作为国家级文保单位，近年也受到了游客的欢迎。国庆假期，为增强游客体验，文旅部门联动土楼内的老茶馆、小酒馆、咖啡馆、米塑馆等多家商家推出游戏闯关、非遗打卡活动。

此外，文兴桥、浪肆咖啡庄园可听稻田音乐会，松垟花开火车乐园可体验民俗游戏与主题游园。泰顺还通过“好玩泰顺”平台发放金秋文旅消费券，覆盖景区门票、民宿、餐饮和农特产品，让假期游玩更实惠。

瑞安：

“浙南小西湖”试营业

金秋的瑞安，有古城烟火、山海辽阔、圣井秋色，也有“浙BA”的热血。日前，瑞安启动圣井之夜暨“看浙BA·逛古城·游圣井”文旅消费季，推出“瑞安游迹·票根联动”计划和十大金秋主题游玩场景，把实惠和精彩一起送到游客面前。

国庆假期，林川镇金川梯田迎来一年中最美的时刻。海拔650米的高山上，千亩稻田成熟，稻穗随风翻起层层金色稻浪，梯田从山脚蜿蜒至山巅，线条柔美错落，适合登高看丰收、拍山野大片。

桐溪风景区被誉为“浙南小西湖”，湖光山色、奇峰溪瀑相映，南朝陶弘景曾赞其“实为欲界之仙都”。经过提升改造，这个中秋国庆假期，桐溪景区终于开园试营业。改造后景区新增水库沙滩、文艺湖心岛、空中乐园等，可玩度大幅提升：乘船游湖最惬意，天鹅船、超跑电动船、逐浪卡丁船等水上项目一应俱全。试营业期间还有秋日岛集、森林音乐会、国风灯笼巡游等活动。

想看红色记忆，可去国旗教育馆，参观国旗诞生厅、知识厅、荣耀厅，看天安门广场曾升起的实物国旗复制件，了解曾联松与五星红旗的故事。

非遗体验也有好去处。东源木活字印刷文化村展示馆设雕版印刷、活字印刷、瑞安木活字印刷三个展厅。国庆期间，东源王法万木活字传习馆推出“活字庆华诞”，游客可体验排版印刷、造纸、夹缬、大漆漂扇。

9月25日，国内首个儿童文学专业动漫馆——瑞安儿童文学动漫馆正式开馆。依托《小马过河》等经典IP，打造沉浸式儿童文化空间，国庆期间推出航天科普、动画电影放映、手工坊、集章游园等活动，适合亲子出游。

苍南：

矿硐奇幻夜游遇上滨海狂欢

山海双线乐享假期

苍南为游客准备了一静一动两条假期路线，一条藏在矾矿古村，一条铺在绵长海岸，从矿硐光影到沙滩烟火，多元体验接连登场。

10月1日至7日，温州矾矿奇妙嘉年华正式开启，一场奇妙学院主题活动在福德湾拉开帷幕。游客可以领取奇妙学院打卡护照，参与能量指引、雷霆试炼、冰与火之歌、矾矿卡牌连连看四大趣味试炼，集齐印章就能兑换嘉年华纪念品。矿硐小剧场里，魔术、梦幻泡泡秀、气球互动轮番上演。神秘魔术师NPC游走在小火车、矿洞转角和市集人群中，随时为游客带来惊喜近景魔术。

活动现场打造巨型矿硐魔术帽装置，360度粉色爱心花海点缀其间。夜间，沉浸式东方美学光影秀与800架无人机天幕秀上演，齿轮广场主舞台是最佳观赏点位，开阔无遮挡，适合欣赏夜空编队表演。福德湾古村同步开启百灯夜游，灯笼墙、竹编暖灯、鱼灯天幕点亮古街巷。现场还有万国美食市集、文创摊位，泡泡秘境、旋转木马、小火车、碰碰车、海盗船、过山车等游乐项目，老少都能找到乐趣。

苍南的海岸线上，炎亭金沙滩、大渔海塘、雾城沙滩也开启国庆专属活动。炎亭金沙滩举办海鲜美食节，上百种本地小吃、新鲜海味可供品尝，每日限量免费发放国庆主题脸贴、小红旗。

大渔平礁头海塘星空营地，开启三日星空音乐汇，机车摇滚日，机车轰鸣搭配摇滚乐曲；星野民谣日，晚风伴民谣；经典怀旧日，唱响80、90年代金曲。现场设置国庆合唱环节，还有烧烤、热气球打卡点。

想要安静放空，就去雾城沙滩。滨海解压生活季开启，压力粉碎站、躺平交易所、烦恼处方单等情绪治愈馆项目全天开放。此外，沙滩会出现充气大鱼装置，现场免费派送贝壳、辣螺。还有慢漫音乐会、好心情寄存处打卡点持续开放，在海浪声里感受松弛的海边夜晚。

瓯海：

园博园秋意市集热闹开市

湿地解锁秋收童趣

瓯海的国庆假期，秋意集中在园博园与湿地，适合亲子家庭，沉浸式感受秋日风物与田间乐趣。

温州园博园三溪会市·秋日风物节持续至10月5日。10月1日至3日，秋日摄影展对外开放；10月1日至5日，风物市集开市，各类板栗主题产品、快闪厨房齐聚现场。旷野音乐会分多个时段上演，草坪躺平区供游客休憩放空。手作体验每日换新，1日落叶拼贴画、2日秋日风铃DIY、3日织布机体验、4日非遗竹编，亲手制作一件手作，带走属于秋天的纪念。

除园博园外，瓯海湿地准备了两场亲子特色活动。一场是秋收“寻宝”之旅，劳作、探秘、解密相结合，三天行程满满；另一场一日“菱农”体验，乘船下塘采摘菱角，现场剥壳品尝，国庆期间新增三期场次，体验水乡限定乐趣。泽雅也同步推出国庆主题活动，山野间的游玩项目，可供市民短途出游。

文成：

森林童话遇上实景大戏

山水间品读伯温文脉

文成将自然山水、童话场景与人文演艺结合，在森林、峡谷、古村打造多重假期体验。

国庆长假，铜铃山森林公园开启童话森林主题活动，精灵角色现场巡游、互动打卡，打造氛围感满满的森系童话场景。龙麒源景区推出“畲韵龙麒·双节狂欢”活动，峡谷轻探险、畲乡沉浸式体验、美人鱼表演、野奢度假项目组合推出，满足不同游客需求。

南田镇武阳村的《伯温出山》实景音舞诗画剧，是本次文成国庆文旅亮点。剧目依托老宅庭院实景，借助光影、音效构建穿越场景。故事讲述现代女主播阿南穿越回元末，遇见归隐的刘伯温，二人走访民间，体察世间百态，刘伯温走出山林，心系苍生。10月1日至6日，每日两场演出，游客可在抖音、大麦网购票。

刘伯温故里景区·刘基庙，国庆七天开设特色祈福民俗，祈福大鼓、舞龙互动、木偶戏轮番上演。问道刘基馆举办帝师故里·墨镌风骨书法作品展，展出笔墨作品，展现刘伯温的文人风骨，适合喜欢人文游览的游客打卡。

平阳：

红都山门启市集

红色文脉碰撞非遗烟火

2026年是红军长征胜利90周年，平阳山门镇打造“红都集庆·山水共富”国庆系列活动，红色文化、非遗演艺、市集烟火在此相遇。

活动以沉浸式演艺为核心，百米水上飞天凤凰表演夜间登场，流光划过水面；上垟舞龙巡游穿梭人群，平阳和剧唱响乡土故事，连续三日的水上激光秀点亮滨水夜空。

规模庞大的共富市集同步开市，共计200个摊位，涵盖潮流服饰、特色美食、原生态农产品、亲子游乐项目。专门设置山门富硒农产品专区，展示本地农特产品。线上配套开设云上市集，依托官方直播间，推出两场助农直播，线上线下同步推介乡村好物。红色研学项目也纳入活动，游客可以一边逛市集看演出，一边感受浙南革命老区的红色底蕴，在山水烟火之间，感受秋日红都的独特魅力。

乐清：

雁荡山水上演视听盛宴

北大街一秒穿越旧时光

乐清的国庆游玩，一边是雁荡山奇峰飞瀑里的山水大戏，一边是北大街复古怀旧体验，山景与市井风情兼得。

山水之间，多场演出同步上演。灵峰古亭上演越剧折子戏，夜间“月绘雁荡”光影秀勾勒峰峦轮廓；大龙湫前，汉韵歌曲搭配高空飞车表演；灵岩景区“诗画雁荡”营造武侠意境，经典灵岩飞渡，在两百米高空持续上演。

景区配套上新不少便民设施。卧云栈道配备太阳能充电、蓝牙音乐智能座椅；方洞观景平台AI千里眼数字望远镜，支持30倍变焦，附带AI识景讲解。动车站设有免费智能寄存柜，游客中心配备AI多语种翻译屏。山脚集市同步营业，文创、山野小吃、手作体验齐全。

城区里，乐清北大街开启复古主题活动，游客可以参与游戏挣“粮票”，沉浸式体验旧时光场景，逛完雁荡山，不妨到老街区打卡，感受不一样的老城烟火。

永嘉：

山水潮玩、夜宴、采摘齐上线

国庆七天，永嘉楠溪江山水狂欢多彩活动轮番上线。石桅岩上新秋日限定玩法，水面布设月亮船、红旗船主题打卡点，依托红十三军遗址打造家国寄语打卡点位，厚植红色人文氛围；小黄鸭主题漂流焕新登场，搭配NPC实景互动，氛围感拉满。龙湾潭推出双节一票通玩福利，红岩湖设置赶鸭、套鹅趣味互动游戏；山林间散落多巴胺彩石打卡点，经艺术彩绘的石头化身灵动卡通精灵，为山野之行增添别样乐趣。

岭下水岸休闲游乐中心欢乐开市，文创、美食、咖啡市集精彩纷呈，音乐舞台演出不间断。游客可以沉浸式踏水嬉玩，逛市集、听现场音乐、打卡休闲，解锁一站式水岸惬意体验。

永嘉书院楠溪趣园仅需大门票即可畅玩，滑滑梯、爬爬网等游乐设施，让孩子尽情撒欢。临水的“水知道”营地推出烤肉套餐，家长陪伴孩子亲近山野自然，一边饱览山水风光，一边畅享户外烧烤，尽享温馨亲子时光。大若岩农场汇聚羊驼、鸵鸟等三十余种萌宠，游客可步入田园牧场，近距离投喂小动物，沉浸式感受田园治愈氛围。

瓯窑小镇迎来第四届官作唐窑开窑暨十一潮玩嘉年华，市民可免费观赏传统点火与开窑仪式。夜幕降临，千年打铁花璀璨绽放，传统戏曲、草坪live接续上演，现场大屏同步转播浙BA精彩赛事。园区内游园打卡、非遗工坊、亲子游乐项目应有尽有，各色摊位汇集地道小吃与咖啡茶饮，吃喝玩乐一站式体验。山野采摘，感受丰收乐趣。

2026第十四届永嘉早香柚文旅生活季在碧莲启幕。国庆假期，游客可参与柚子采摘、柚香品鉴，畅玩柚趣儿童乐园。十月，灵运仙境极早熟蜜橘迎来采收季，走入硕果累累的桔园，亲手采摘鲜果，尽享山野丰收的喜悦。

洞头：

畅享海岛万千风情

国庆，海岛洞头开启狂欢季节，带上你的“他她它”游山海、玩国潮、看烟花、追日出……韭菜岙沙滩公园赴一场海上焰火之约，海上烟花秀、打铁花、篝火晚会，海上飞人等精彩活动轮番上演，每天还有佤族民俗表演，浪漫与热烈不缺席。

东沙不夜港《向洞头》海上实景船体演艺秀以海为台、以天为幕，融合光影、歌舞与渔家故事，呈现洞头海洋文化魅力。大沙岙景区海景餐厅、风情市集、沙滩音乐、NPC互动游戏、滨海酒吧等一站式解锁沙滩新玩法。此外，海上阳台，海边音乐会，民谣、流行乐轮番上演；大门赛尔码头赛尔落日音乐会、三盘吉照岛吉照落日音乐会享受浪漫的海岛音乐之旅。

10月1日-10月4日，望海楼前，国潮巡游精彩上演，汉服快闪、传统技艺展示，古风与海景交融，带你穿越时空。海霞村参观洞头先锋女子民兵连纪念馆、观看军事科目展演、参与军旅文化体验，感受红色文化，传承海霞精神！国庆期间，半屏快艇游带你乘风破浪飞驰海面，欣赏奇石与海景，体验速度与激情；燕子山码头乘坐观光游船，环游洞头列岛，从海上视角领略洞头之美。霓屿滩涂乐园赶海拾贝、踩泥捉蟹尽享滩涂野趣；大沙岙景区“蟹贝岛”赶海乐园，捉蟹拾贝、摸鱼戏水，室内也能体验赶海快乐。

来 源：温州晚报

原标题： 国庆游温州，山海古今皆好戏！多地特色活动等你来打卡

记者 叶雄伟 陈怡 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com