温州日报 2026-10-01 09:44:32

昨天，一场温情满满的老人生日喜乐会在鹿城区水心社区樟公园安仁怀老站温馨启幕。35位平均年龄超80岁的寿星欢聚一堂，长者们同唱生日歌、齐颂经典红歌，品尝香甜蛋糕、共享暖心长寿面，在欢声笑语中共度集体生日，感受邻里与志愿者送来的融融暖意。

温州网讯 昨天，一场温情满满的老人生日喜乐会在鹿城区水心社区樟公园安仁怀老站温馨启幕。35位平均年龄超80岁的寿星欢聚一堂，长者们同唱生日歌、齐颂经典红歌，品尝香甜蛋糕、共享暖心长寿面，在欢声笑语中共度集体生日，感受邻里与志愿者送来的融融暖意。

活动现场暖意融融，文艺节目轮番上演。安仁公益非洲鼓团队带来《清歌曼舞》，欢快鼓点瞬间点燃现场氛围；安仁坊民族舞蹈队演绎舞蹈《黄河水从我家门前过》，凤玉组献上舞蹈《俏关东》，还有男声独唱《像妈妈一样美丽》等精彩节目接连上演，九山太极武术培训中心展示陈氏精要十八式太极拳，一个个节目赢得老人们阵阵掌声。节目间隙，在场长辈一同唱响经典红歌，嘹亮歌声回荡在怀老站内，大家跟着旋律拍手合唱，笑意洋溢在每个人脸上。

“好多年没有这么热闹地过生日了，子女平日工作忙碌，我大多独自在家。今天这么多老伙伴相聚，一起唱红歌、唱生日歌，还有蛋糕和长寿面，心里特别感动！”85岁的寿星木奶奶动情地说。分切蛋糕后，志愿者为35位寿星端上一碗碗热气腾腾的长寿面。寿星蔡奶奶一边吃面一边感慨：“蛋糕甜，面条暖，节目丰富精彩，还有老友相伴，在怀老站，我真切感受到老有所乐。”

“开展怀老服务，不只是简单提供物资，更要走进长辈心里，填补陪伴缺口。”安仁坊执行坊长杨松青说。

水心社区安仁怀老站坐落于鹿城区水心社区樟公园，是由温州市安仁公益服务中心运营的实体怀老家园，面向辖区60周岁以上老人提供服务。自2021年5月推出老人集体生日会以来，活动已举办约36期，服务水心社区及周边老人近1000人次。怀老站常态化开设老人会客厅、银龄文化课堂，并提供便民服务、中医康养、太极教学、红歌沙龙、中华韵舞蹈等活动，搭建邻里互助平台，丰富老年群体精神文化生活。

来 源：温州日报

原标题： 以陪伴祝寿 以温情暖心 35位长者怀老站过集体生日

记者 董吉妮 实习生 廖玲玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com