市文艺志愿服务迎国庆惠民演出唱响九山书会

温州日报 2026-10-01 09:44:32

昨晚，“文润万家 艺彩瓯越”温州市文艺志愿服务迎国庆惠民演出在市区九山书会舞台举行。文艺志愿者们与市民欢聚一堂，以文艺之力温润万家，用歌声与舞蹈礼赞祖国，共迎新中国77周年华诞。

温州网讯 国庆佳节将至，昨晚，“文润万家 艺彩瓯越”温州市文艺志愿服务迎国庆惠民演出在市区九山书会舞台举行。文艺志愿者们与市民欢聚一堂，以文艺之力温润万家，用歌声与舞蹈礼赞祖国，共迎新中国77周年华诞。

演出在开场舞《祖国你好》中拉开序幕。整台演出以“瓯江颂·家国情”为主题，节目编排兼顾红色经典、本土韵味与时代气息，既有《我爱你中国》《长征》《绣红旗》等重温峥嵘岁月的深情演绎，也有鼓词开篇《您好！温州》、女声独唱《最美在温州》这样带着浓浓乡音的本土表达；既有《咱老百姓》《怒放的生命》唱出平凡人的坚守与热望，也有筝合奏《盛世国乐》、舞蹈《声声慢》呈现国风雅韵与江南诗意。诗朗诵《强国力量》字字铿锵，歌舞《祝福祖国》将全场气氛推向高潮。最终，全体演员共同唱响《歌唱祖国》，台下观众自发跟唱，歌声在夜空中久久回荡。

“在家门口就能看到这么一台高水平的演出，有越剧、有鼓词、有歌舞，老人小孩都看得懂、看得高兴。”带着一家三代来看演出的市民陈先生说。

温州文脉绵延千年，瓯越文艺浸润万家。温州市文艺志愿服务迎国庆惠民演出旨在弘扬爱国主义精神，丰富市民文化生活，展现新时代温州的文化风貌与艺术成就。温州市文艺志愿者协会主席姚峰表示，此次活动正是温州文艺工作者“到人民中去”，以文艺之力温润万家、赋能城市发展，以滚烫情怀礼赞时代、讴歌祖国的生动实践。

据悉，本次活动由温州市文学艺术界联合会、中共温州市鹿城区委宣传部指导，温州市鹿城区文学艺术界联合会、温州市鹿城区文旅传媒集团有限公司主办，温州市文艺志愿者协会、温州市鹿城区音乐家协会承办。

来 源：温州日报

原标题： 市文艺志愿服务迎国庆惠民演出昨晚唱响九山书会

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com