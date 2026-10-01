温州日报 2026-10-01 09:44:33

今天，印象南塘景区“2026南塘国庆假日聚场”主题活动正式启动。缤纷市集、特色互动、精彩演艺、水上秀场与潮流轻运动集中亮相，为市民和游客带来多样的假日游玩选择。

温州网讯 今天，印象南塘景区“2026南塘国庆假日聚场”主题活动正式启动。缤纷市集、特色互动、精彩演艺、水上秀场与潮流轻运动集中亮相，为市民和游客带来多样的假日游玩选择。

活动现场，由特色摊位组成的市集将汇聚温州本土地道小吃、新潮美食、手作非遗文创与亲子游乐项目，让市民尽享一站式逛吃玩乐体验。亲子群体可体验童趣市集、水乡主题绘画、创意手作等特色项目，在游玩中收获知识与乐趣。年轻游客则能参与集章抽奖、MBTI交友墙等潮流玩法，解锁新颖的假日社交方式。此外，景区预备了巨型国庆主题蛋糕、专属市集代金券、一元限量美食等多项惠民福利，以此拉升假日人气、烘托喜庆氛围。

一场水陆联动的演艺盛宴，将点亮塘河的夜。岸上舞台每日开启专属南塘Live专场，流行金曲、治愈民谣、国风器乐、潮流说唱、童趣剧目将依次上演；欢乐小丑巡游穿梭园区，不间断送出趣味惊喜。夜幕降临后，塘河水面还将上演唯美花船歌舞与惊险水上飞人特技，动静结合的水上视听秀，为南塘夜色注入满满活力。

同步亮相的南塘溜达节，为市民带来全新的运动休闲体验。零门槛户外健身派对面向全民开放，专业教练现场带队互动，让日常塘河散步变身新潮运动社交。景区全域还将布置精致的国庆主题布景，打造多处氛围感打卡点位，满足游客拍照出片需求。

据悉，此次活动将持续至10月5日。

来 源：温州日报

原标题： 南塘国庆假日聚场今启幕 水陆皆精彩 昼夜有欢歌

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com