温度新闻客户端 2026-10-01 09:44:33

9月30日，浙江省创意设计协会建筑与室内设计分会温州会客厅与战青·RED艺文中心建立战略合作并正式启幕，张海晓《左右》书法空间美学展同日开展，让这处省级文保单位成为艺术家、青年人才的“精神家园”。

9月30日，浙江省创意设计协会建筑与室内设计分会温州会客厅与战青·RED艺文中心建立战略合作并正式启幕，张海晓《左右》书法空间美学展同日开展，让这处省级文保单位成为艺术家、青年人才的“精神家园”。

作为艺文中心首个艺术展览，张海晓《左右》书法空间美学展于当天正式启幕。“左右”寓意传统与当下的碰撞融合，意在打破书法仅存于书斋的刻板印象。书法家张海晓以中国传统书法为艺术原点，尝试用丙烯颜料、自制毛笔等非传统工具书写，并巧妙运用家具、空间与光影，将书法作品置入馆内不同空间，让书法走出画卷，进入三维空间，让馆内空间更具艺术感与生活气息。

张海晓说，“左右”不是非此即彼的二元对立，而是关系、选择、张力，也是人与人之间所建立的自我位置。尊重传统，但不被传统展示方式所左右，这是本次展览想要传递的核心理念。同时，书法空间美学展亦融入我市东嘉窑出品的数十件精品瓯窑文房器，瓯窑质朴清润的器物，与传统书法相得益彰，笔墨雅韵与瓷土风华相映成趣。

据悉，今后战青·RED艺文中心将以固定展厅、临展空间与研学课堂为载体，持续引入主题临展、研学教育和公共交流活动，连接设计、建筑、艺术等不同领域的青年人才，让历史记忆与当代创造在同一屋檐下长期对话。

战青·RED艺文中心位于鹿城区康乐坊280号，建于20世纪30年代，原为廉昌钱庄，后归亚细亚火油公司使用，立面呈西式巴洛克风格，具有较高的历史与艺术价值。1937年8月，徐贤议等人在此成立永嘉战时青年服务团，作为开展抗日救亡运动的重要据点。今年5月，历经修缮提升，这里以全新展陈向公众开放，设固定展厅、临展空间与研学课堂。固定展厅通过实物、图文与多媒体，再现热血青年投身救国的壮阔历程。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 省级文保单位里办首展！张海晓《左右》书法空间美学展启幕

记者 郑鹏 通讯员 戴文琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com