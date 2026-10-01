温州都市报 2026-10-01 10:04:27

近日，温州一部AI全流程辅助商业动画电影《神话事故》正式杀青。影片已经国家电影局备案，有望成为温州首部院线AI电影。

温州网讯 近日，温州一部AI全流程辅助商业动画电影《神话事故》正式杀青。影片已经国家电影局备案，有望成为温州首部院线AI电影。

该片由阅合文化与掌阅科技公司联合打造，明略科技公司、清波致远传媒公司、北京青年湖畔公司联合出品，全程基于掌阅科技旗下泡漫平台创作制作，AI剧组则由明略科技旗下Octo智能体协作平台搭建。

该片相关负责人介绍，从美术到镜头，影片制作几乎都由AI生成，AI贯穿全流程，但是它不是一部“AI自己拍出来”的电影，而是由人类创作者和33个AI智能体共同完成。 专业团队全程领导全片美术与分镜，由导演执导，将经营带入创作，形成区别于传统动画与纯AI生成的影像语言。

来 源：温州都市报

原标题： 温州动画电影《神话事故》杀青

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com