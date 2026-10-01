国庆黄金周平阳这个热门景区，免费摆渡车带你直达！

温州新闻网 2026-10-01 10:04:27

“十一”黄金周，西湾景区作为平阳热门旅游打卡点，将迎来四面八方的游人。记者获悉，平阳县海西镇将根据西湾景区交通流量变化情况，适时启动临时动态交通管制措施。

温州网讯 金秋十月，举国同庆。“十一”黄金周，西湾景区作为平阳热门旅游打卡点，将迎来四面八方的游人。记者从平阳县海西镇获悉，为进一步加强国庆期间西湾景区安全管理，维护好旅游秩序，提升广大游客的旅游体验感和安全感，营造安全、文明、和谐的旅游环境，该镇将根据西湾景区交通流量变化情况，适时启动临时动态交通管制措施。

一、实施时间

2026年10月1日至2026年10月7日

二、动态管控措施

假期期间，当城新线出现车流拥堵，或西湾景区及周边停车场出现饱和状态时，将对新园路融和路路口、新园路海泽路路口、海泽路融和路路口、西湾隧道南北两侧路段实行临时交通限制措施，除持有临时通行证、民宿订单信息、户口在西湾的人员外，其余社会车辆一律不得进入该路段。实施交通限行期间，社会车辆可在新园路万泉驾校内、新园路、海昌路、融和路等区域临时停靠。

▲假期期间交通限行图

三、摆渡路线及摆渡车停靠站

假期期间，117路昆阳至西湾车站的公交车将停运，前往西湾景区的游客可改乘108路公交车至鑫阳驾校，再乘坐免费摆渡车前往跳头金沙滩。

摆渡线路：城新线与融和路交界处→跳头观景平台→西湾金沙滩→北山村入口

游客可将车辆停放在景区入口处的临时停车场内，并乘坐免费摆渡车进入景区。

四、禁止一切违法载客的残疾车、三轮车通行。

五、在融和路延伸段设置流动摊贩集中管理区域区域，城新线沿路禁止小摊小贩摆摊经营。

六、由于城新线北山村段存在地质灾害隐患，目前处于道路封闭状态（北山停车场至西湾隧道口红绿灯处，卡点10至卡点11），请各位游客合理安排出行路线。

请广大市民及游客朋友理解、配合、支持，服从现场工作人员指挥安排。由此带来不便，敬请谅解！谢谢配合！

海西镇人民政府提醒广大市民及游客朋友，假日期间容易产生交通拥堵，请尽量乘坐公共交通工具绿色出行，错峰游玩。

本文转自：温州新闻网 66wz.com