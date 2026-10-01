温度新闻客户端 2026-10-01 10:04:27

当悠长文脉遇上秋日盛景，这个国庆，告别走马观花式出游，循着诚意伯足迹在古祠、古村、飞瀑之间，赴一场人文之约。

温州网讯 “万山深处，忽辟平畴，高旷绝尘，风景如画”这片藏于群山之巅的高山台地就是刘伯温的故里南田。高山台地清幽绝尘、山水灵秀，自古便是藏风聚气的文脉宝地。

华盖山麓文风浩荡

百丈漈飞瀑四季奔流

当悠长文脉遇上秋日盛景

这个国庆，告别走马观花式出游

循着诚意伯足迹

在古祠、古村、飞瀑之间，赴一场人文之约

刘基庙

刘伯温NPC答疑互动

古祠遇先贤，文脉润心田。

国庆限定刘伯温NPC实景驻场互动，先贤一身儒雅古装，神态温润从容，复刻诚意伯翩翩风骨。

游客可随心合影打卡、轻松闲谈交流，答疑、解惑、解忧。在温柔的古今对话中消解烦思、品读智慧，打破历史的距离感，让千年文脉可观、可触、可感。

互动时间：

2026年10月1日-2026年10月7日

每日9:00-11:00、13:00-16:00

每整点互动半小时

互动地点：刘伯温故里景区刘基庙

导航地址：刘伯温故里景区刘基庙

武阳古村

实景演艺《伯温出山》

夜色浸染武阳古村

灯火错落

古巷清幽

国庆期间，实景音舞诗画《伯温出山》精彩上演。依托古村原生态场景，以光影实景演绎，娓娓讲述刘伯温年少苦读、出山济世、心怀家国的传奇人生。

山野为幕，古宅为景。无需华丽舞台，沉浸式的实景演绎，让史书里的人物鲜活走来。晚风摇曳灯火，古韵萦绕古村，在沉浸式的夜色剧场中，细细感悟诚意伯的济世胸襟与传世智慧。

演出时间：

2026年10月1日-2026年10月6日

第一场18:40-19:40

第二场20:20-21:20

演出地点：文成县伯温出山剧场

导航地址：文成县南田镇武阳村刘基故居

温馨提示：需提前一日预约购票

购票热线：19016537623

太公祭展示馆

非遗木偶戏展演

深院藏古韵

非遗好戏润人心

国庆期间非遗木偶戏定时开演。婉转悠扬的唱腔搭配灵动传神的木偶演绎，一幕幕经典传统剧目徐徐呈现，古韵悠悠、节奏舒缓。

褪去都市喧嚣，静坐古祠赏好戏。传统民俗与古建文脉相得益彰，老少皆宜、沉浸式感受非遗文化的独特魅力，在方寸戏台间读懂传统风雅。

演出时间：

2026年10月1日至2026年10月7日

每日13:30-14:40

演出地点：刘伯温故里景区·刘基庙太公祭陈列展示馆

导航地址：刘伯温故里景区刘基庙

刘基庙广场

民俗祈福

古朴庄严的刘基庙广场，祈福大鼓一声接一声，震撼人心；金龙伴着锣鼓翻腾出殿，热闹非凡；亲手敲响一面祈福大鼓，浑厚的鼓声里，接住的是一整年的好福气；抬眼看金龙和着锣鼓翻飞舞动，龙身过处，满是喜庆欢腾，把双节的仪式感和全家人的期许，一起装进这个秋天，福气满满一整年！

互动时间：

2026年10月1日至2026年10月7日

互动地点：刘伯温故里景区·刘基庙广场

导航地址：刘伯温故里景区刘基庙

游玩温馨提示

国庆为出游高峰，客流集中，建议错峰出行、文明游览。

户外演艺受天气影响，具体场次以现场公示为准。

秋风入怀

山水如画

福地文脉绵长

这个国庆

不用远赴他乡

来刘伯温故里

访古祠、观飞瀑、赏民俗、遇先贤

在第六福地的山水之间

邂逅六百年伯温风雅

来 源：温度新闻客户端

原标题： 寻迹诚意伯！赴南田，解锁伯温福地的N种玩法

本文转自：温州新闻网 66wz.com