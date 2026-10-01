温度新闻客户端 2026-10-01 10:16:27

近日，泰顺县将该县“平安地图”的流转处置单位从平安建设成员单位扩展到更多部门。这意味着骑手通过“顺手拍”上报的事项，不再只在平安建设这一条线上流转，民生诉求、城市综合治理类问题也一并纳入。

温州网讯 近日，泰顺县将该县“平安地图”的流转处置单位从平安建设成员单位扩展到更多部门。这意味着骑手通过“顺手拍”上报的事项，不再只在平安建设这一条线上流转，民生诉求、城市综合治理类问题也一并纳入。

外卖员顺手拍

“顺手拍”是泰顺县委社会工作部联动县大数据管理中心、县社会治理中心开通的微信端信息上报端口。骑手送单路上遇到路面破损、消防通道被占、公共设施损坏这类“城市小事”，拍照、录音、带定位就能提交，整个过程不超过10秒。而“平安地图”是泰顺集成七大治理平台数据建起来的一套综合智治应用，全县的风险隐患点都在图上，随时更新。

信息报上去只是第一步。该县把新兴领域党建、基层治理、志愿服务贯通起来，在运营中心逐条分析上报信息，按领域分色、按信息分级，共享纳入“平安地图”后，流转给相关乡镇和部门处置；处置结果再往回反馈，并按有效信息数折算志愿服务积分。

外卖员顺手拍

前端动员靠的是骑手身边的渠道，通过小哥群发动、城市驿站推广，发动更多人参与。该县制定《积分兑换细则》，建立“积分兑换＋月度之星＋成长赋能”激励体系，保温杯、雨伞、健康体检、子女夏令营等都可兑换，目前已提供兑换服务80余次；评选出5名优秀“城市治理合伙人”。该激励体系运转下来，参与“顺手拍”的新就业群体较此前增长35%，已超过该县新就业群体人数的一半。

“路上的关怀”也在同步加码。泰顺推出“商骑友好计划”，已授牌“友好商家”31家，上线“9.9元暖新套餐”，新增“商家一平米驿站”2个，日均服务骑手超百人次。

据统计，“顺手拍”上线以来累计收到信息反馈392条，有效率93.11%，办结率95.89%。一张由骑手车轮织起来的“移动治理网”，正在泰顺的街巷里铺开。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 从“顺手拍”到“马上办”，泰顺将骑手拍下的隐患纳入“平安地图”

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com