温州晚报 2026-10-01 10:16:27

9月29日晚，温州东南剧院内演出落幕，掌声久久不息。瓯剧《琵琶记》圆满上演。

温州网讯 9月29日晚，温州东南剧院内演出落幕，掌声久久不息。瓯剧《琵琶记》圆满上演，这也是中国戏剧梅花奖得主方汝将本年度该剧温州场的收官演出。据悉，接下来他将携瓯剧继续前行，先走进杭州、南京、北京的剧场与观众见面，再跨越山海奔赴非洲、巴黎，让这门温州地方戏曲在世界舞台上绽放光彩。

该剧由中共温州市委宣传部指导，温州市文化广电旅游局出品、温州瓯剧艺术研究院创排，郑朝阳改编、孙晓燕执导、蔡南正作曲。一年之内，同一剧目、同一剧场完成三场商业公演，且场场票房火爆，创下近年瓯剧演出市场的亮眼纪录。

“一年内同一部戏在同一剧场连开三场商业演出，这在近些年的瓯剧演出中十分少见，且三场全部实现市场化售票，上座率可观。”方汝将坦言，持续的市场热度印证了，好戏是不缺市场的。

同一个剧院的三场演出，每一场公演都是一次全新的打磨与升级。作为核心主演与主创，方汝将与温州瓯剧艺术研究院领导班子全程统筹台前幕后工作，从剧目细节打磨，到剧目文化推广，不放过任何细节。为让更多外籍在温人士、青年群体读懂瓯剧、爱上南戏，演出前夕，他专程走进温州外国语学校开展专题讲座，面向外籍师生讲解瓯剧历史、解读《琵琶记》剧情内核，搭建起传统文化沟通的桥梁。

深耕细作的宣传与打磨，取得了直观成效。本场收官演出观众席中，外籍面孔明显增多，不同国籍、不同文化背景的观众齐聚剧场，共赏南戏遗韵。

“每一场演出，我都倾尽心力打磨剧目、深耕推广。”在方汝将看来，传统戏曲的传承，不只靠演员台上的“唱念做打”，更需要主动走出戏台、走近大众，用心经营、持续传播，只有下足功夫才能让老戏焕发新生。

今年“方汝将版”的《琵琶记》温州场虽已圆满收官，对于该剧传承仍在继续。后续该剧将登陆南戏博物馆、九山书会舞台，由吴鑫、翁翔等青年瓯剧演员接棒演绎不同版本的“蔡伯喈”。方汝将也将全力深耕青年演员培养，以传帮带的方式接续瓯剧文脉。

本场演出中，方汝将饰演“蔡伯喈”，将人物的隐忍纠结、命运无奈演绎得淋漓尽致；上海白玉兰戏剧表演奖得主、温州瓯剧艺术研究院青年演员叶媛媛饰演赵五娘，以细腻唱腔与动人身段，诠释角色的坚韧凄苦。一台好戏，吸引了不同圈层的观众沉浸式共情，即便语言不通，观众依旧能读懂戏曲中的深情。

有民乐爱好者初遇瓯剧，随乐共情于传统韵律之中。温州龙湾外贸从业者邓逸凡，带着相识十余年的美国友人凯瑟勒专程观演。二人留学期间结缘，凯瑟勒深耕中国传统民乐多年，此前来华观看二胡演出后深深着迷，常年学习民乐、追着去剧院欣赏民乐演出。凯瑟勒早已听闻瓯剧盛名，这是她首次现场观赏瓯剧表演。

舞台上二胡、琵琶伴奏声响起，凯瑟勒便不自觉跟随韵律轻晃身体。虽完全听不懂温州方言唱词，却被传统民乐与戏曲唱腔的独特韵味深深吸引，沉浸式感受东方戏曲的独特美感。

在温州肯恩大学任教三年多的韩国教师金正彬老师，常年流连温州山水，深耕本土风物，走进剧场观看瓯剧确是首次。他早就知道瓯剧是温州珍贵的文化瑰宝，受制于语言差异，无法完全理解唱词含义。但演员细腻的身段姿态、饱满的神情情绪、跌宕婉转的戏曲唱腔，让他深深沉浸其中。整场演出，他盯着屏幕看，不愿错过每一处舞台细节，直观感受传统戏曲的魅力。

温州肯恩大学设计教师毛立和妻子一同前来观戏，二人正是因为都热爱中华传统文化而结缘。在温州执教六年，毛立对蓝夹缬、瓯窑等本土非遗颇有研究，早年邂逅的瓯剧高腔久久萦绕心头，此番亲临剧场，沉浸式感受瓯剧舞台艺术，于他而言是别样的收获。

“虽需借助字幕理解唱词，但唱腔中真挚饱满的情感极具感染力。”受家庭熏陶，毛立自幼对音律极为敏感，他认为瓯剧独有的声腔韵律古朴醇厚、韵味悠长。演出结束后，夫妻二人仍一路热议舞台高腔片段，久久回味戏中韵味。

观演现场，外籍观众随乐共情，青年观众定格记录。无论年龄、国籍、文化背景如何，观众的共鸣、掌声、动容时刻都极其一致。以温州方言演绎的古典故事，依托精准的身段表演、婉转的唱腔韵律、古朴的民乐伴奏，实现了无须翻译的文化共情。

三场市场化公演，场场座无虚席。从名家打磨深耕到青年接力传承，从本土受众培育到外籍观众认可，古老瓯剧正以主动创新、用心经营的姿态，在新时代站稳市场、持续向好，越来越有生命力。

来 源：温州晚报

原标题： 同一部戏同一个剧院连演三场场场售罄！瓯剧《琵琶记》演绎南戏新活力

记者 潇瑜 图片由温州瓯剧艺术研究院提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com