温度新闻客户端 2026-10-01 10:16:28

浙BA球票、机票、高铁票、电影票、演出票……都有机会在景区、酒店、商圈换取优惠。一文梳理各地玩法，带你解锁这份“票根优惠指南”。

国庆期间，浙江多地推出一大波票根福利。浙BA球票、机票、高铁票、电影票、演出票……都有机会在景区、酒店、商圈换取优惠。一文梳理各地玩法，带你解锁这份“票根优惠指南”。

浙BA球票

凭“浙BA”赛事票根，游客可解锁1900余项票根福利，其中包含免费游览全省233余个核心景区等权益，还可享受合作商户各类专属让利，借助线上小程序即可便捷申领出游券包。

另外，多地还有特色玩法。

杭州：市文化广电旅游局联合13个区、县（市）推出“文旅三件套”及200多项文旅礼遇，凭票根或电子票即可领取，飞猪平台开设杭州专区推出票根优惠活动。球迷持票可在金沙湖YUJIE湖畔小馆、龙门古镇、滨江奥体中心莲花小铺等文旅共享空间享专属优惠。临平、建德、临安等地同步加码，临平10余家文旅企业推出餐饮文创8.8折、滑雪特惠及酒店套餐；建德推出酒店民宿优惠；临安针对省赛落位B组的六地市民推出临安十五景免费游政策，凭对应地区身份证在客队周期间可享受临安所有A级及以上景区和重点景区（博物馆）免首道门票。

温州：瑞安、永嘉、苍南等地对持有浙BA赛事活动门票的游客，推出景区、住宿、餐饮等系列惠游措施。

舟山：针对10月1日浙BA省级争霸赛B组永康队客场迎战舟山队，推出永康客场助威球迷专属礼包。持浙BA有效票根，于观赛日期前后三天内（共7天），可免费游览朱家尖（南沙、东沙、白山景区、观音文化苑等）、普陀山景区、桃花岛四大景区（射雕影视城、塔湾金沙、桃花寨、安期峰）。需注意，普陀山10月2日至4日不免票。

机票、登机牌

温州：海内外游客凭7天内抵达温州的机票或登机牌，可享受78个景区景点免门票、11个景区景点5折优惠，以及近500家优质商户的消费折扣。福利还扩展至台州23家重点景区，首道门票可享6折优惠，涵盖神仙居、天台山、台州府城等知名景点。

丽水：携程平台上线专属优惠，凭抵达丽水的机票即可享受景区、住宿、美食、租车等多重优惠，还有随机航旅“惊喜盲盒”。

高铁、动车票

宁波：面向乘坐高铁抵达的旅客推出“来甬码”专属礼包。旅客上传票根后，可在云闪付APP领取专属“来甬码”，享受在宁波期间的出行、餐饮、零售等多重折扣和抽奖福利。

温州：瓯海区推出“动车票惠游”措施，方便游客凭动车票享受相关优惠。

电影票

消费者在省内任意影院观影后，可在一周内将电影票根上传至“潮光影”微信小程序。票根通过核验后，将生成一张有效期为7天的权益身份卡。凭借这张身份卡，消费者可以在全省合作商户享受免费礼赠、消费立减等权益，覆盖餐饮、景区门票、文创、游船、休闲娱乐等多个消费场景。

演唱会、演出票

杭州：全市整合130余家酒店、景区景点、演艺、餐饮及文创等文旅业态，观众凭在杭营业性演唱会（音乐节）门票，可在演出前三天至后三天畅享“票根+”专属优惠。

金华：10月4日将在金华体育中心体育场举办超级音雄巨星LIVE演唱会。凡持有该场演唱会门票（电子票根即可），10月4日至7日可解锁三重城市礼遇，包括25家景区门票折扣，覆盖熊猫猪猪两头乌国际牧场、白色森林景区、仙华山景区等，以及美食、住宿等优惠。

衢州：10月3日至6日，任贤齐演唱会在市体育馆连开四场。游客凭票可在前三天至后三天内免费游览根宫佛国等全市14个核心景区。

其他凭证

温州、台州携手推出“雁楠飞仙海天游”廊道门票互惠政策，游客凭廊道内6家重点景区中任一景区的全价门票，可享廊道内其他参与景区指定线路或联票的6折优惠。乐清市还推出“一张门票游乐清”活动，凭雁荡山核心景区（灵峰、方洞、灵岩、大龙湫）或中雁荡山景区（西漈、玉甑）三日内有效门票，可在全市享受指定备案酒店、餐饮、文创、影院等消费折扣。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 国庆游浙江，一张“票”带你吃喝玩乐购

本文转自：温州新闻网 66wz.com