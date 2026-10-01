温度新闻客户端 2026-10-01 10:16:11

文成客运中心自今年2月启用以来，有效整合县域城乡客运资源，优化全域交通出行格局，实现各乡镇班线与长途班线站内“一站式换乘”，免去多次辗转，大幅提升群众出行效率。

温州网讯 走进文成客运中心，站内车辆进出规范有序，旅客检票、候车、换乘流程高效顺畅，现场秩序井然。如今群众出行方式日趋多元，但对于老年乘客而言，线路直达、流程简单的客运大巴依旧是出行首选。

乘客夏先生说：“每次去动车站，公交车虽然能直达，但车站太大，站点不好找；现在改坐汽车，路线清楚不用绕，方便多了。”

夏先生正准备乘车前往杭州与家人共度中秋，他告诉记者，自己年纪偏大，动车站面积大、路线复杂，相比之下，直达大巴更省心。

良好的体验得益于文成客运中心科学完善的场站布局和一站式换乘体系。据了解，文成客运中心自今年2月启用以来，有效整合县域城乡客运资源，优化全域交通出行格局，实现各乡镇班线与长途班线站内“一站式换乘”，免去多次辗转，大幅提升群众出行效率。

县交运公司安全保卫部负责人包晓玲说：“像周边这几个镇过来的班车抵达客运中心后，可以实现零换乘，给大家出行带来了不少便利。”

“一站式换乘”不仅便利了本地乡镇群众，也凭借高效的出行体验吸引了周边县市旅客前来乘车。青田乘客邱女士此次要前往鳌江与子女团聚过中秋，特意选择从青田乘车至南田，再转入文成客运中心换乘大巴前往鳌江。

“我们从青田先坐到南田，再从南田到文成，之后再去鳌江。现在这个新站点，出行就方便多了。”乘客邱女士说道。

在夯实基础运力、优化换乘服务的同时，文成客运中心持续聚焦群众出行痛点，不断创新服务模式、升级便民举措。针对以往县城居民出行需专程到站购票、候车的不便，今年4月15日，中心依托滴滴出行平台，正式推出滴滴站点巴士服务，居民无需专程前往客运中心，只需通过手机端即可在线下单购票，在就近的指定候车点位即可乘车，真正实现“就近候车、便捷出行”。

其中，文成往返温州的定制班线采用动态滚动发车模式，平台会根据实时下单客流灵活调配运力，日常平均每30至40分钟发一班车，可满足市民往返出行的灵活需求。与此同时，场站推出差异化阶梯票价政策，以优惠举措鼓励市民提前规划出行行程。

包晓玲告诉记者，文成到温州，当天购票是34.9元，如果提前一天买，票价只要29.9元。

便民线路落地之后，实实在在带动了客流增长，越来越多市民选择通过巴士往返文成、温州，群众出行获得感显著提升。眼下，中秋、国庆双节假期到来，返乡探亲、旅游出游客流叠加，出行需求大幅攀升。针对节假日客流高峰，文成客运中心已提前备足机动班车、储备应急运力，将根据实时客流动态科学调配班次、优化疏导服务、强化安全管控，全力保障双节期间客运运营平稳有序，守护广大旅客平安、顺畅、舒心出行。

班车时间表

注：温州班线实际发车时间将根据实时下单情况调配

来 源：温度新闻客户端

原标题： 出行超方便！文成客运中心又升级啦

本文转自：温州新闻网 66wz.com