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在国旗设计者曾联松的故乡 满城“中国红”与“警察蓝”邂逅

潮新闻客户端 2026-10-01 10:29:06
盛世华诞，举国同庆。在国旗设计者曾联松的故乡瑞安，大街小巷开遍最美“中国红”。

　　盛世华诞，举国同庆。在国旗设计者曾联松的故乡瑞安，大街小巷开遍最美“中国红”。

　　当万家灯火共贺国泰民安，有一抹坚定的“警察蓝”始终与国旗并肩、与初心同行。瑞安公安用一张张与国旗的同框定格，见证这最动人的红蓝邂逅。

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原标题： 在国旗设计者曾联松的故乡 满城“中国红”与“警察蓝”邂逅

通讯员 黄加以 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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