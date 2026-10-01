绝了！楠溪江竹筏上鸬鹚捕鱼
潮新闻客户端 2026-10-01 10:28:21
不同于过去单纯观赏自然风光，如今竹筏漂流新增多项民俗展演，鸬鹚捕鱼等传统技艺亮相江面，搭配独竹漂、牧童吹笛、水上国风舞蹈。
国庆临近，不少游客把目光投向温州楠溪江，准备泛舟赏景。300里楠溪江，分布着36湾72滩，一江碧水，青山绵延。
图源：共享联盟·永嘉
图源：共享联盟·永嘉
不同于过去单纯观赏自然风光，如今竹筏漂流新增多项民俗展演，鸬鹚捕鱼等传统技艺亮相江面，搭配独竹漂、牧童吹笛、水上国风舞蹈。筏工一边撑筏，一边讲解人文故事，山水景观与传统文化交织，期待给前来游玩的市民游客带来全新体验。
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原标题： 绝了！楠溪江竹筏上鸬鹚捕鱼
记者 应忠彭 孙坤
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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