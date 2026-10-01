新华网 2026-10-01 12:05:44

10月1日，新中国迎来77岁生日。举国欢庆的时刻，正在中国空间站执行任务的神舟二十三号航天员乘组，向伟大祖国送上来自苍穹的特别祝福。

身处约400公里外的太空家园，朱杨柱、张志远、黎家盈3名航天员心里对祖国家园始终念念不忘。从舷窗俯瞰神州大地，锦绣山河尽收眼底，首次飞天的香港航天员黎家盈深情地说：“从空间站遥望地球，那片灯火璀璨的土地就是我们日夜思念的祖国。”

中国空间站是中国人独立自主建设的太空家园，于2022年全面建成。自5月24日深夜乘神舟飞船飞赴中国空间站至今，朱杨柱、张志远、黎家盈3名航天员出差太空已满4个月，目前状态良好、协同高效，稳妥完成了在轨轮换、对太阳翼进行舱外维修、应用载荷出舱等任务。

今年是中国航天事业创建70周年。从东方红唱响寰宇到北斗组网服务全球，从嫦娥奔月到天问探火，从中国空间站建成到载人月球探测稳步推进……七秩问天，中国航天实现从无到有、从弱到强的历史性跨越。

“我们无法忘记，在大漠戈壁、深山海岛，有一群人七十载仰望星空、接续奋斗，创造了中国航天的辉煌。”首次出征太空的张志远深有感触地说。

二次飞天的朱杨柱是我国第三批航天员，也是首次以指令长身份带队执行长期驻留任务。他说：“请祖国放心，请老一辈航天人放心，‘历史接力棒’已经传到我们手中，我们一定跑好这一棒，把中国人的太空家园守护好、建设好。”

当中国空间站平稳飞越祖国上空，3名航天员齐声送出对祖国对航天事业的视频祝福。

来 源：新华网

原标题： 神舟二十三号航天员视频祝福祖国 祝福中国航天事业再创辉煌

作者：李国利、邓孟

本文转自：温州新闻网 66wz.com