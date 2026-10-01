新华网 2026-10-01 12:05:44

国家外汇管理局日前发布的《2026年上半年中国国际收支报告》显示，上半年，我国经常账户收支总额为4.6万亿美元，同比增长16%；经常账户顺差3780亿美元，与国内生产总值（GDP）比值保持稳定。

在货物贸易方面，上半年，国际收支口径的货物进出口总额同比增长18%，人工智能、绿色能源等相关贸易表现突出。货物进口同比增长近20%，较出口增速快2.3个百分点。

在服务贸易方面，上半年，服务贸易出口同比增长21%，外籍人员来华旅行增多、新兴生产性服务贸易出口加快分别贡献服务出口增长的16%和42%。服务贸易进口同比增长7%，我国仍是全球主要服务贸易进口国。

我国跨境投融资更加活跃，双向投资规模同步增加。上半年，各类来华投资净增加1920亿美元，上年同期为净增加682亿美元。其中，外商来华直接投资同比回升，外资对我国证券投资总体增长，外资在境内存贷款等其他投资增多。

我国对外投资较快增长。其中，对外直接投资保持稳定，对外证券投资继续增加，境内向境外提供融资较快增长。2026年6月末，我国对外资产为12.2万亿美元，较2025年末增长3.3%；对外负债为8.4万亿美元，较2025年末增长8.3%，对外净资产为3.8万亿美元。

报告显示，预计经常账户收支规模继续增长，贸易出口和进口协调发展。跨境双向投资有望保持活跃，各类来华投资延续向好态势，我国对外投资继续稳步增长。

来 源：新华网

原标题： 今年上半年我国经常账户收支总额同比增长16%

记者：刘开雄

本文转自：温州新闻网 66wz.com