新华网 2026-10-01 12:05:45

根据财政部、中国人民银行、金融监管总局日前发布的通知，自10月1日起，将在全国范围内实施居民购房贷款贴息政策。9月30日，工、农、中、建、交、邮储等六大行分别发布公告，积极推进居民购房贷款贴息政策落实。

谁可以享受贴息政策？

多家银行重申了政策提出的三条“硬杠杠”：

一是使用新发放商业性个人住房贷款购买首套住房，不包括存量贷款置换；

二是所购住房建筑面积在120平方米以下（含120平方米）；

三是所购住房价格在150万元以下（含150万元）。

值得注意的是，“首套住房”的认定按照现行政策执行，既包括新房也包括二手房。对于使用贷款购买保障性住房和使用公积金贷款购房的相关群体，国家已有相关政策支持，此次不叠加享受政策支持。

建设银行还给出了示例：客户甲拟在A城市购买一套二手房，建筑面积100平方米，所购住房价格140万元，符合A城市首套房贷款认定要求。根据贴息条件，如客户甲在建行申请一笔二手房贷款并在2026年10月1日（含）后发放，则可享受本次财政贴息政策。

贴息标准是什么？

根据通知，财政部门按照贷款本金给予年化1个百分点、期限不超过5年的贴息支持，单户可享受贴息的贷款规模上限为100万元。政策实施期暂定1年。

中国人民银行的数据显示，8月份，个人住房新发放贷款加权平均利率约为3.1%。以此为例，如果购房者的房贷利率为3.1%且符合贴息条件，在贴息期间贷款将按照年化利率2.1%计算利息。

建行表示，贷款规模不超过100万元（含）按实际贷款规模计算贴息，超过100万元的按照100万元上限计算贴息。

贴息需要申请吗？

多家银行表示，将采取“免申即享”办理方式，优化办理流程，简化办理手续，推动政策尽快实施。

具体来看，购房者无需单独申请贴息，在贷款办理时，银行将根据所购房屋面积、房屋总价、是否属于首套住房等条件进行初步判断。在签署相关文件后，银行将告知贴息比例、贴息期限、贴息额度等要素。对贷款审批通过并经审核符合贴息条件的贷款，在正常还贷时，将自动在每期应还款金额里扣除贴息金额，实现“免申即享”。

如何查询贴息情况？

建行明确表示，如果客户贷款符合房贷贴息条件，在贷款发放次日，建行将通过短信通知贷款满足财政贴息条件。自2026年10月1日起，贷款发放后，客户可以登录建行手机银行App查询，符合条件的贷款将在右上角展示“财政贴息”标签，详情页可查询贴息情况。

关于后续办理流程及相关问题解答，六家大行均表示将通过银行官网、微信公众号、手机银行、营业网点等官方渠道统一发布。

此外，多家银行还发布了温馨提示，提醒广大客户谨防各种形式诈骗，保障财产和信息安全。各家银行提供个人住房贷款财政贴息服务，未委托任何第三方机构、人员代为办理，也不收取任何费用，如有任何疑问可咨询贷款经办机构。

来 源：新华网

原标题： 房贷贴息如何办，六大行发文推进落实

记者：吴雨、刘慧、张千千

本文转自：温州新闻网 66wz.com