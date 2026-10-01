织密高铁网，打开区域协同发展新天地

新华网 2026-10-01 12:05:45

雄安向南，新通道串联冀鲁豫；秦岭腹地，西安至安康最快45分钟可达；鄂西山区，新线助力形成鄂西高铁环线；小兴安岭，高铁为林都打开新的出行通道……

9月28日，京港高铁雄安至商丘段、西渝高铁西安至安康段、宜昌至兴山高铁、哈尔滨至伊春高铁开通。至此，我国“八纵八横”高铁网主通道已建成86%。

一张不断延伸的网络，如何改变群众生活、促进区域协同、拓展发展空间？9月30日，国铁集团建设部副主任苑宝华、雄安高铁公司副总经理刘延宏、中国铁路经济规划研究院规划研究所所长马波涛、安康市文化和旅游广电局副局长屈孝渊围绕高铁网建设推动高质量发展接受新华社记者采访，解读钢轨背后的发展变化。

9月30日，嘉宾们接受新华社记者采访，解读钢轨背后的发展变化。新华社记者 张玉薇 摄

四线齐发，高铁出行半径再拓展

“四条线路的开通，进一步推动我国以‘八纵八横’为主骨架的高速铁路网持续加密成形，提升高铁网的通达性、辐射性、机动性、灵活性。”苑宝华说。

京港高铁雄安至商丘段进一步密切雄安新区、冀中南、鲁西南与豫东地区的联系；西渝高铁西安至安康段开通让柞水、镇安、安康等地进入高铁时代，推动陕西省“米”字形高铁网基本成形；宜昌至兴山高铁连接沪渝蓉高铁与郑渝高铁，显著缩短武汉至重庆间高铁列车运行时间；哈尔滨至伊春高铁进一步完善东北地区高铁网布局，扩展以哈尔滨为中心的2小时交通圈。

“最直观的变化就是两个字：近了。”屈孝渊说，他在西安工作的弟弟告诉他，高铁开通后，随时能回安康吃顿家里的饭，晚上还可以赶回西安。

9月30日，国铁集团建设部副主任苑宝华接受新华社记者采访，解读钢轨背后的发展变化。新华社记者 张玉薇 摄

神州大地上，高铁正以更快的速度连接城市与县域、枢纽与腹地，提升区域互联互通水平，便利沿线群众出行。

马波涛表示，过去大家主要关注所在城市有没有高铁，如今更关注高铁能通往哪些方向、通达效率如何。“高铁成网后，本线列车、跨线列车和中转换乘等方式会更加丰富，旅客将有更多出行选择。”

未来，这张网还会进一步扩展。苑宝华介绍，天津至潍坊、温州至福州、安康至重庆等主通道项目正加快实施，九江至南昌、重庆至万州等高铁项目已进入验收开通阶段。

通行提速，区域发展增添新动能

便捷交通，为人才、技术、资本等要素顺畅流动创造更好条件，也让城市之间分工合作、协同互促有了更坚实的支撑。

苑宝华表示，四条新线开通，将推动产业结构转型升级和跨区域产业转移，促进沿线资源开发，为区域经济社会协调发展注入新动能。

“京港高铁雄商段开通，补齐了雄安新区南向高铁通道短板。”刘延宏说，新线既方便相关疏解企业、机构人员的通勤和商务往来，也为雄安新区科创资源向南辐射、沿线地区加强产业合作提供支撑。

在陕西安康，高铁开通同样为当地加强区域合作带来机遇。

9月30日，雄安高铁公司副总经理刘延宏接受新华社记者采访，解读钢轨背后的发展变化。新华社记者 张玉薇 摄

屈孝渊表示，安康将进一步对接西安都市圈，发挥特色文化和富硒康养资源优势，建设生态康养旅居目的地，推动农文旅体商融合。“把通道优势变成枢纽优势，把生态优势变成产业优势”，是当地需要持续做好的文章。

高铁带来出行便利，但能否抓住发展机遇，还取决于城市自身定位和承接能力。

马波涛认为，中小城市应走差异化发展之路，依托本地农业、生态、旅游及特色工业基础，承接配套制造、农产品加工、康养文旅等产业，形成优势互补。加强高铁站与产业园区、主要人口聚集区的连接，完善人才住房和公共服务配套，留住跨城流动的人才与产业项目。同时，主动对接中心城市产业，共建产学研转化平台，把交通优势转化为发展实效。

客流往来，文旅消费迎来新机遇

一条条通途，让更多旅游目的地进入游客视野。

苑宝华介绍，宜兴高铁有效串联三峡大坝、昭君故里、神农架等优质文旅资源，哈伊高铁则为沿线日月峡、小兴安岭等旅游和生态资源开发创造条件。

9月30日，中国铁路经济规划研究院规划研究所所长马波涛接受新华社记者采访，解读钢轨背后的发展变化。新华社记者 张玉薇 摄

刘延宏表示，京港高铁雄商段将冀鲁豫历史文化旅游资源进一步串联，带动短途跨区域文旅出行。在菏泽，京港高铁雄商段与日兰高铁形成“十字交会”，为当地拓展客源市场提供更好的交通条件。

客流来了，如何让游客留得住、还想来？

屈孝渊说，把“头回客”变成“回头客”，需要在旅游产品和服务质量提升上持续下功夫。

目前，安康已有66个3A级以上旅游景区、500余家精品旅游民宿，正推动南宫山创建国家5A级旅游景区、瀛湖创建国家级旅游度假区。当地还打造了一批乡村露营地、康养旅居基地，推出“汉水长歌”等夜间文旅项目，丰富游客体验。

9月30日，安康市文化和旅游广电局副局长屈孝渊接受新华社记者采访，解读钢轨背后的发展变化。新华社记者 张玉薇 摄

屈孝渊表示，随着客源半径扩大，周末游、短假游客群可能明显增加，对复合型、体验型产品的需求也将进一步提升。当地将突出特色、提升品质，避免产品同质化，把生态资源转化为可消费、可体验、可带走的产品。

“从‘站到站’到‘门到门’的转变，是我们一直追求的目标。”马波涛表示，要优化公交、轨道交通等换乘衔接，景区车站可配套建设旅游集散中心，完善无障碍设施、母婴室等便民设施，让不同群体更好享受高铁服务。

随着“八纵八横”高铁网持续完善，城市间的时空距离被重新定义，区域发展的天地将进一步打开。不断延伸的钢轨，连接起城市乡村，承载着人们对美好生活的向往，一路向前。

来 源：新华网

原标题： 织密高铁网，打开区域协同发展新天地

记者：樊曦、王优玲、王聿昊

本文转自：温州新闻网 66wz.com