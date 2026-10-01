人民网海外版 2026-10-01 12:01:01

近年来，中国医药工业高质量发展成效显著，特别是在研新药数量跃居全球第二，引起海内外高度关注。近日，工业和信息化部、国家发展改革委等十部门联合印发《医药工业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》），在8个方面部署了25项重点任务。

工人在河北省衡水市冀州区一医疗器械有限公司车间内工作。新华社记者 吴青昊摄

“创新”成为关键词

今后5年，医药工业将从何处着力？

工业和信息化部消费品工业司相关负责人表示，“十五五”时期是制造强国和健康中国建设的关键时期，也是医药产业结构调整、创新驱动转型、全球影响力提升的重要机遇期。

着眼未来五年，《规划》提出了“十五五”时期医药工业发展预期性指标，包括：产业规模效益稳步提升，规模以上医药工业企业营业收入超过3.5万亿元，创新药产业规模增速年均达到20%以上；创新发展持续突破，医药工业上市企业平均研发投入强度年均达到10%以上，首创新药（FIC）占全球比例达到25%以上；企业培育和集群发展迈上新台阶，年营业收入超过100亿元的医药工业企业数量达到50家等。

为了实现上述目标，《规划》在引领产业向新向优、释放要素生态潜能等8个方面部署了25项重点任务。其中，在增强原始创新能力方面，强化企业创新主体地位，加快推动我国创新药械研发向首创性、突破性、颠覆性升级；在加快布局前沿技术和产品方面，加快人工智能、量子计算、超级计算、计算医学等新技术赋能药物研发，探索超限制造、太空制药、生物制造等药械生产新模式；在提高市场吸引力方面，以国内大市场吸引国外医药企业扩大在华业务，加大投资力度，开展从产品研发、临床转化到生产制造的全链条布局等。

努力从量变向质变跨越

“2025年底我国医药企业临床阶段在研管线数量占全球33.7%，管线数量规模位居全球首位。但同时要看到，原始创新仍存在明显短板，全新靶点、全新作用机制的全球首创新药供给偏少，多数项目仍以跟随式改良创新为主，管线同质化明显。”国务院发展研究中心产业经济研究部研究员李燕说。

《规划》以专栏形式对重点创新领域和产品、重点前沿技术、优势工艺技术、优势产业集群培育领域作出更为具体的部署。比如，重点开发降解速率可控的冠脉支架、心脏起搏器等产品，重点发展高端计算机断层扫描（CT）、磁共振、多模态AI病理系统等AI辅助诊断产品及关键零部件。

中国医疗器械行业协会会长江德元说，中国已成为全球医用耗材最重要的供应国之一。“十五五”时期，优势领域要努力在“做强”上下功夫。“医用耗材要向高值化、智能化方向升级，在保持成本优势的同时提升产品附加值；体外诊断要加大核心原材料和关键元器件攻关力度，从跟随替代走向源头创新；康复设备与可穿戴产品要向智能化、个性化、居家化方向发展，推动更多产品从医院走向社区、走进家庭。”江德元举例说。

在李燕看来，“十五五”时期，全球生物医药技术范式加速变革、跨国药企对外创新合作需求持续上升，国内多层次医疗保障体系逐步完善，本土创新研发能力稳步提升，都为产业发展带来历史性机遇。“十五五”时期，将是我国生物医药产业从“量变”到“质变”跨越的关键五年。

推动AI赋能产业链升级

《规划》中，加快研发医药垂类大模型与智能体、加速人工智能驱动的医药研发和生产管理范式变革等与AI有关的内容，受到高度关注。

“当前，人工智能、生命科学、新型能源、前沿新材料等领域的突破，正深刻影响医疗器械产业变革。”江德元说，“十五五”时期，要推动AI赋能全产业链，促进AI在研发、制造、诊疗、服务各环节的深度应用，推进医疗领域国家人工智能应用中试基地建设，为AI医学影像、辅助诊疗等场景提供转化平台。

江苏恒瑞医药集团有限公司相关负责人说，AI赋能药物研发已成为全球生物医药创新的重要赛道，“我们在分子设计与筛选、临床前研究、临床试验、药学开发等领域全方位加大投入，以AI技术助力药物研发全链条提质增效。”

“康方生物已在全产业链布局数智化升级。研发环节运用人工智能辅助靶点筛选与抗体设计，将候选分子发现周期缩短近40%。”康方生物科技有限公司创始人夏瑜说。

华大集团首席执行官尹烨表示，人工智能能够帮助研究者分析复杂数据、提出实验方案。面向“十五五”，华大集团提出生物超级智能自主未来实验室构想，正积极探索将生命科学模型与高通量实验平台结合，服务药物筛选、细胞功能研究和生物制造，通过一次次可验证的进步，把新的技术可能转化为可复用的产业能力。

来 源：人民网海外版

原标题： 未来5年，创新药产业规模年均增长超20%

记者 王俊岭

本文转自：温州新闻网 66wz.com