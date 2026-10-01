新华网 2026-10-01 12:01:53

卢萨卡消息：赞比亚卫生部门9月30日说，该国暴发新一轮霍乱疫情。截至9月29日，全国10个省份中已有5个省共报告304例确诊病例，其中11人死亡。

赞比亚卫生部门说，首都卢萨卡是此次受疫情影响最严重的地区，共报告130例确诊病例，其中4人死亡。目前全国共有35名患者正在接受治疗，另有230人出院。

该国卫生部门正密切监测受影响地区的疫情情况。

赞比亚上一轮霍乱疫情于今年7月宣布结束。据世界卫生组织数据，该国最严重的霍乱疫情发生在2023年10月至2024年7月期间，当时全国报告病例超过2.3万例，死亡人数超过700人。

来 源：新华网

原标题： 赞比亚暴发新一轮霍乱疫情

记者：洪泽华

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