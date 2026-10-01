新华网 2026-10-01 12:02:27

美国国防部长赫格塞思9月30日宣布组建“自主作战司令部”，以提升美军规模化自主及机器人作战能力。

赫格塞思当天在美国弗吉尼亚州匡蒂科海军陆战队基地发表讲话时宣布上述举措，称这是一个新的四星级联合作战司令部。该司令部的管辖范围将涵盖无人机、人工智能以及指挥控制系统。

据《华尔街日报》报道，这一举措旨在“彻底改革五角大楼采购、测试和部署无人机及其他尖端技术的方式”。报道还称，五角大楼正寻求将自主作战领域的支出增加两倍，并在预算申请中提议为无人机及反无人机技术投入740亿美元。

当天，赫格塞思在讲话中还宣布一项旨在“研究未来战争形态”的新计划。这一项目名为“子午线计划”，将由五角大楼首席技术官埃米尔·迈克尔、美国科技亿万富翁埃隆·马斯克、科技企业家帕尔默·勒基以及国会众议院前议长纽特·金里奇共同领导。

据美联社报道，赫格塞思还在讲话中确认缩减美军高级军官编制，将美军将级军官职位削减20%。此前一天，美媒率先披露了这一内容。

来 源：新华网

原标题： 美防长宣布组建“自主作战司令部”

记者：杨伶 熊茂伶

本文转自：温州新闻网 66wz.com