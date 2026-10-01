新华网 2026-10-01 12:03:02

据英国媒体9月30日报道，英国政府已宣布取消与法国之间的“一进一出”非法移民遣返机制。

在该机制下，英国可将乘坐小船从法国经英吉利海峡偷渡至英国的人员遣返回法国，同时从法国接收同等数量且通过安全合法途径申请庇护的人员。该机制由英国前首相斯塔默和法国总统马克龙于2025年7月宣布达成，目前只有约1500人被遣返回法国。

报道援引消息人士的话称，“一进一出”非法移民遣返机制预计将于10月1日正式终止。

英国长期受到小船偷渡问题困扰。据英国广播公司报道，截至9月27日，今年已有超过1.9万人乘坐小船从法国横渡英吉利海峡偷渡至英。

来 源：新华网

原标题： 英媒：英法“一进一出”非法移民遣返机制取消

记者：张枫

本文转自：温州新闻网 66wz.com