新华网 2026-10-01 12:03:44

据美国阿克西奥斯新闻网站9月30日报道，美国务卿鲁比奥28日曾要求伊朗外长率领的代表团在双方谈判陷入僵局后立即离开美国。

报道援引美官员的话称，在鲁比奥授意下，美常驻联合国代表团28日晚告知伊朗常驻联合国代表团，伊朗外长阿拉格齐率领的伊朗代表团必须立即离开纽约。

报道称，28日早些时候，美方认为当天同伊朗的谈判可能会取得进展，但随后的谈判陷入僵局。

报道认为，伊朗代表团本就计划在28日晚返程，鲁比奥此举是“一种非常不寻常的外交谴责，暴露了两国间根深蒂固的不信任”。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社29日报道，阿拉格齐在结束其行程和密集的外交磋商后，已离开纽约返回德黑兰。他此行主要是为了参加在纽约举行的第81届联合国大会。

来 源：新华网

原标题： 美媒：谈判陷入僵局 鲁比奥要求伊朗代表团立即离美

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