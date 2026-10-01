新华网 2026-10-01 12:05:00

综合新华社驻外记者报道：庆祝中华人民共和国成立77周年之际，多国政要出席我驻外使领馆使团国庆招待会等活动。他们高度评价新中国取得的伟大发展成就，纷纷表示期待深化对华合作。

比利时副首相兼就业、经济和农业大臣克拉兰瓦尔代表比方热烈祝贺中华人民共和国成立77周年，表示中国是世界主要经济体和比利时的重要伙伴，比方愿同中方一道努力，将双方合作潜力转化为更多惠及两国人民的务实成果。

土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫祝贺新中国成立77周年，并表示近年来，土中贸易往来与人文交流规模显著增长，期待两国合作不断扩展到更多领域。

欧盟对外行动署副秘书长茨瓦赫代表欧盟向中方致以国庆祝贺，表示欧中关系已成为世界上最具影响力的双边关系之一，希望双方加强建设性沟通，推动欧中关系向前发展。

联合国秘书长办公厅主任拉特雷等联合国高官热烈祝贺新中国成立77周年取得的辉煌成就，高度评价中国为联合国多边主义事业所作贡献，并衷心期盼中国为全球和平与发展注入更多动力，推动凝聚更多国际共识造福世界。

新加坡总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮热烈祝贺中华人民共和国成立77周年，积极评价新中国取得的非凡发展成就。英兰妮表示，对新中全方位高质量的前瞻性伙伴关系不断发展满怀信心。明年，新加坡将担任东盟轮值主席国，期待与中方加强协调、密切合作，共同推动地区和平、稳定与繁荣。

博茨瓦纳总统事务部长莫瓦萨说，向中国人民致以热烈的节日祝贺。新中国取得的巨大发展成就鼓舞了许多国家，博茨瓦纳愿借鉴中国在改善人民生活和减贫方面的经验。中国是博茨瓦纳“忠实的朋友和可靠的发展伙伴”，博方愿吸引更多中国投资。

马达加斯加武装力量部长拉扎菲通布向中国人民致以诚挚的节日祝福。他说，马中两国在农业、数字发展、基础设施建设以及人员培训与交流等领域合作日益密切。马方愿进一步深化对华合作，增进彼此了解，更好服务国家发展，惠及两国人民。

南非国民议会事务主席塞弗罗利克表示，新中国成立77年来，中国已成为全球主要经济体、科技创新中心以及国际事务的重要参与者。中国的长远眼光、对人才与基础设施的持续投入，为全球南方发展提供了启示。

加纳环境、科学与技术部部长阿杰曼-罗林斯高度评价新中国77年来取得的辉煌成就及加中各领域合作成果。加纳将于2027年担任非盟轮值主席国，愿同中方持续深化合作，推动非中关系不断迈上新台阶。

孟加拉国地方政府、农村发展和合作部部长莫因·汗表示，新中国成立77年来，中国走出了一条符合自身国情的中国式现代化道路，为世界和平与发展贡献中国智慧和中国方案。孟方愿同中方加强合作交流，更好造福两国人民。

阿塞拜疆副总理穆斯塔法耶夫表示，中国是阿塞拜疆的主要经贸伙伴之一，双方投资领域合作积极发展，中国企业越来越广泛地参与阿塞拜疆经济建设。绿色能源是阿塞拜疆同中国开展互利合作的重要领域之一，中国先进的技术能力和丰富经验助力阿塞拜疆开发可再生能源潜力。

亚美尼亚副总理格里戈良表示，深化发展对华关系是亚美尼亚外交政策优先方向之一。两国政治对话不断深化、经贸合作持续扩大，亚美尼亚“和平十字路口”计划有望与共建“一带一路”倡议有效对接。

哈萨克斯坦副总理兼国民经济部部长茹曼加林说，发展对华关系是哈外交始终不变的优先方向。哈方愿同中方进一步深化战略互信，推动两国各领域合作在新的“黄金三十年”取得更多成果。

突尼斯经济与规划部部长阿卜杜勒哈菲兹说，中国宣布对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税为密切突中经贸往来提供了重要机遇，突方支持全球发展倡议等中方倡议，愿同中方在中非合作论坛、中阿合作论坛框架下深化互利合作。

巴西外交部副部长克莱班克在致辞中祝贺中华人民共和国成立77周年。她表示，近年来，巴西已成为中国投资主要目的地，双方还在人工智能、教育、医学等领域开展合作。两国还举办“巴中文化年”各项活动，开展了广泛而多元的文化交流项目，极大促进双方的相互了解。

乌克兰外交部副部长佩列彼尼斯高度评价新中国波澜壮阔的发展历程和取得的巨大成就，期待同中方深入挖掘合作潜力，携手开启伙伴关系新篇章。

奥地利前总统菲舍尔说，奥中两国经济联系非常密切，据奥方统计，2025年中国是奥地利在全球第三大贸易伙伴。中国是一个爱好和平的国家、一个值得信赖的伙伴，中国在奥地利民众中享有良好声誉。

韩国国会副议长南仁顺表示，中国拥有悠久历史，充满发展活力。韩国国会将基于民生与和平两大支柱，推动韩中战略合作伙伴关系顺应时代潮流，不断向前发展。

来 源：新华网

原标题： 多国人士祝贺新中国成立77周年 期待深化对华合作

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