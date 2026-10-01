浙江楠溪江：一江诗流画人间

新华网 2026-10-01 12:11:00

楠溪江从浙南群山中挣脱，一路蜿蜒，行至永嘉岩头、枫林时，忽放缓了脚步。三十六湾、七十二滩，像一卷徐徐展开的诗画，山水作墨，两岸滩林皆是留白。

一条江有了诗，便不只是水。1600年前，谢灵运出任永嘉太守，在此驻足，留下名诗佳句，楠溪江便成了山水诗的摇篮。此后千年，文人墨客纷至沓来，耕读传家在此生根。汪曾祺到访后说：“我可以负责地向全世界宣告：楠溪江是很美的。”

这里风景如诗，生态环境优良，楠溪江中上游水质常年保持国家Ⅰ类标准，中华秋沙鸭从西伯利亚来此越冬。这里诗流千年，滋养了岸上村庄，芙蓉古村列入全国重点文物保护单位，丽水街评上省级高品质步行街，永嘉县有6个村入选中国传统村落。

而今，永嘉县划定4.2平方公里，围绕“一江一街一村落”启动国家5A级旅游景区创建工作。一条江的千年诗画，正在水边翻开新篇。

图为“中国山水诗摇篮”楠溪江。受访对象供图

一江：竹筏上的千年诗路

去楠溪江，竹筏是要坐的。

兆潭码头，13根毛竹绑扎的竹筏静静浮在水面。每支竹筏都有讲究，选竹有尺寸，大小必须均匀，浮力才匀。一根毛竹要经过火烤，一人烧火，一人按压，将竹节烧均匀，后期绑扎才服帖。竹顶经火烤后微微翘起，像龙头，轻得一个人就能推下水，筏工撑篙一点，竹筏便滑入江心。

从兆潭到狮子岩，水路约40分钟。江道弯曲多变，河床似阶梯起伏，滩潭相间，遇潭水缓，遇滩水急。两岸滩林如绿色屏障隔绝尘世，谢灵运当年在此流连，写下“涧委水屡迷，林迥岩逾密”——水绕山转，路随水迷。1600年倏忽而过，山水犹是。

竹筏顺流而下，山歌与快板声从岸边传来，当地艺人正在沿江的竹筏上演出，流动的江面像一座没有幕布的水上剧场。山歌表演者周海南说，不少外地来的游客听完会折返回来再听一遍。几只特色装点过的花筏上摆着国风茶点，游客一边品茗赏景，一边拍照打卡。

再往前，水面忽然开阔，两块巨岩一高一低矗立江心，狮子岩到了。竹筏尚未靠岸，一阵短促的吆喝声从右岸传来。循声望去，一位老人立在浅水边，正向舟中人表演传统的鸬鹚捕鱼。只见老人手一挥，几只鸬鹚同时扎入水中，江面碎成一片银鳞。

楠溪江泛舟游船景区，本地渔民表演传统鸬鹚捕鱼技能。受访对象供图

那是周中威，家里祖祖辈辈在楠溪江捕鱼，从小跟着父亲学用鸬鹚，如今父亲年纪渐长，他成为主力。

鸬鹚叼着银亮的鱼浮出水面，扑棱棱拍着翅膀游回筏边。老周伸手取下鱼，又喂一口小食作为犒赏。竹筏靠岸，筏工收篙，偶有白鹭从滩林深处掠起，划一道弧线，又落回另一片沙洲，夕阳尚早，江面泛着一层薄薄的金。

一街：水榭边的百年昆腔

“俺则把草木满眼蘸做诗——”昆腔从水榭间缓缓铺开，丽水街巷深处，水亭祠的灯亮了。

《水亭秋月》是永嘉昆剧团新编的互动性实景昆剧，讲的是南朝永嘉太守谢灵运在水亭小住，两位花精奉山神之令欲“劫杀轻狂人”，却被他的诗情打动，不忍下手。山神化身青妆现身，谢灵运吟出“池塘生春草，园柳变鸣禽”，人与山水之神最终和解。永昆以婉转水磨腔演绎这段故事，保留了明快的曲调节奏与温州方言韵味，又在舞美、灯光上融入现代审美。

永嘉昆剧团新编的互动性实景昆剧《水亭秋月》于水亭祠上演。 受访对象供图

作为温州最古老的剧种，永昆传唱了600多个年头，是研究南戏的“活化石”，却曾因“戏不成班，后继无人”而濒临失传。20年前，在各方奔走呼吁下，永嘉昆剧团恢复建制，一出《张协状元》惊艳昆剧节，现在一年演出超200场。

古老戏曲在水边长廊间生长。戏里的水声，从400多年前的沟渠里流来。永昆依水而唱，丽水街亦因水而建。

楠溪江狮子岩码头江畔，本地永昆剧目正在上演。受访对象供图

丽水街的前身，是丽水湖的蓄水堤坝。明末清初，这条堤坝成了山区盐运必经要道。村民慢慢临水建房，楼下开店，楼上住人，沿街修起连绵屋檐和临水美人靠，形成了一条300米长的月牙形长廊。

如今，丽水街在保留90多间两层木铺的基础上，引入45处新型业态，涵盖咖啡茶饮、文创服饰、精品民宿、研学体验、非遗工坊等多元品类。过去游客逛的是一条300余米临水长廊，如今中央街、横街两条新街从古街深处“长”了出来，与长廊连成一个可以“打圈”的回路。

穿行在长廊与深巷之间，真正撑住这条街的，反倒是几代人守下来的老规矩。

丽水街西端有座乘风亭，全亭用香樟木构建，防虫驱蚊，旁边立着一株有300多年树龄的古樟。亭里常年免费提供义茶、白粥，烧茶的是村民，轮流义务，代代相传，从没断过。亭上楹联写着“茶待多情客，饭留有义人”。不远处的花亭，又叫接官亭，古时村里有了纠纷，就到亭里找明理人评理，几盏过后，茶再入口，就会少了些生涩。

一村：活水里的七星八斗

到了芙蓉村，水渠从如意街底下穿过，汇入芙蓉池，池中央的芙蓉亭倒映在水里。

踩上古村主轴如意街的卵石时，脚底很实。路面的石头被几百年脚步磨得圆润，街心青砖，两侧条石。走着走着，脚下忽然高出一截。一块由卵石拼砌的方形平台，高出地面约莫十厘米，两三平方米见方，伏在道路交会处。这是芙蓉古村“七星八斗”布局里的“星”。全村七处，翼轸分列，战时是巷战的指挥联络点，平日里是拐弯的标记，暗含“步步高”之意。

在九月的楠溪江畔，游客泛舟游船。受访对象供图

与之呼应的“斗”，藏在水渠交汇处。一方方矩形水池四水潆洄，全村八处，呈八卦状散布。水渠穿过路道下方时，砌成铁锁状的内部构造，既锁风水，也防淤塞。街连星，渠通斗，一套格局把防御、水利、教化织在一处，古人造村，也编织进去了智慧。

格局之下，书声更长久。芙蓉书院紧挨芙蓉池，始建于南宋，泮池、仪门、杏坛、明伦堂、讲堂一应俱全。古时宗族设学田、族产，资助寒门子弟读书，理念朴素。书院走出的学子中，有一位状元、22名进士、100多位举人，南宋永嘉学派学人曾在此问学。

如今的芙蓉古村，仍有活水。1570米的古寨墙和6处寨门在“5A”创建中恢复原貌，沿寨墙铺设3.2公里生态游步道。芙蓉书院改造为楠溪江书院文化馆，耕云宗祠变成楠溪江农耕文化馆，设置特色展区，勾勒出乡土教育图景。

古村年吸引游客超30万人次，旅游收入突破800万元，带动近百户村民显著增收。情绪美术馆、咖啡馆、旅拍店陆续入驻，“宋韵芙蓉”品牌把汉服簪花、投壶射箭、点茶茶艺搬进了千年巷道。

三百里楠溪，是它路过永嘉的一段路。每一道弯里都藏着一个村子的故事，同一条江，流到不同的地方，便有了不同的名字。谢灵运的水是诗，筏工的水是生计，丽水街的水是日子，芙蓉村的水是文脉。盈盈活水，不舍昼夜。而源头在山，在不曾断的书声里，亦在不会散的人烟里。

来 源：新华网

原标题： 浙江楠溪江：一江诗流画人间

记者：白欣玥

本文转自：温州新闻网 66wz.com