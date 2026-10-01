鹿城区委书记张崇波等督导重大项目建设、节前安全生产和文旅促消费工作

鹿城发布 2026-10-01 17:57:45

9月30日，鹿城区委书记张崇波在督导重大项目建设、节前安全生产和文旅促消费工作时强调，为市民游客营造既繁荣兴旺又安心无忧的国庆佳节。

9月30日，鹿城区委书记张崇波在督导重大项目建设、节前安全生产和文旅促消费工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和统筹发展与安全的重要论述，紧扣温州新一轮“强城行动”战略部署，牢固树立“百姓过节、干部过关”的责任意识，统筹抓好重大项目建设、文旅消费保障和安全生产各项工作，助力打响“世界的温州，来了都说好”文旅IP，为市民游客营造既繁荣兴旺又安心无忧的国庆佳节。

在温州七都二桥工程施工现场，张崇波实地查看项目建设进展，详细了解施工组织、安全管控等情况，并指出，要牢固树立“质量第一”意识，紧盯年度建设目标，科学统筹施工组织，确保项目按节点平稳高效推进。要严格落实“3030”隐患闭环管控机制，抓牢深基坑、水上作业、大型起重设备等高风险环节，将“人机料法环”五要素管理贯穿建设全过程，坚决防止抢工期、赶进度带来的安全风险，全力保障项目安全生产零事故。

在五马历史文化街区，张崇波沿街查看街区环境、消防设施和业态布局，详细了解国庆假期文旅活动筹备和安全保障措施落实情况，并指出，今年国庆假期，鹿城以“千年斗城·海丝名城”为底色，联动朔门古港、五马—墨池、江心屿等核心文旅片区推出系列文旅活动，串联古港、老街、诗岛、街巷多元场景，融合文化、演艺、美食、休闲多重体验，解锁金秋鹿城游玩新玩法，要坚持“安全与繁荣并重、管理与服务并行”，在主要出入口、交叉路口和网红打卡点做好分流引导，严格落实高峰限流、疏导和值守措施。要重点抓好沿街商铺、文保建筑消防设施和疏散通道排查整治，规范电动自行车停放充电管理，坚决消除各类安全隐患。

督导中，张崇波强调，要责任在肩，以更高标准筑牢重大项目安全屏障，把任务分解到天、责任压实到人、措施落实到点，强化要素保障和协调服务，及时打通项目推进中的堵点难点，确保项目建设安全有序、提速增效。要抢抓假期，以更实举措做热文旅消费市场，围绕“来温州 游鹿城”主线，丰富节日市场供给，打造业态多元的消费新场景，持续放大“一张机票游温州”政策效应，确保节日期间“文旅热、消费活、安全稳”。要值守在岗，以更严要求保障国庆假期平安祥和，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，聚焦建筑施工、消防安全、道路交通等重点领域，常态化开展网格化、地毯式排查，严格执行领导带班和24小时值班值守制度，确保信息畅通、响应迅速、处置高效。

鹿城区委常委、常务鹿城副区长张伟参加活动。

9月29日，鹿城区委副书记、鹿城区长何占宇在督导重大项目建设、节前安全生产和文旅促消费工作时强调，要更好统筹发展和安全，以“时时放心不下”的责任感，抓牢安全生产防范、抓实假日经济提质、抓细民生服务保障，为区域发展稳定保驾护航，确保鹿城区人民欢度平安祥和的节日。

在华峰新材料应用联合创新中心项目施工现场，何占宇详细了解项目进展和施工过程中的难点堵点后强调，要认真履行安全生产主体责任，督促施工人员遵守相关安全生产规范，在确保安全与质量的前提下，争分夺秒加快施工进度。相关部门和属地街道要为工程顺利推进创造良好条件，推动滨江CBD总部大楼群加快聚链成群、成势见效，助力瓯江新城打造“产城人”融合发展高地。

在温州世贸银泰百货，何占宇实地查看公共区域消防安全设施配置、消防通道畅通、日常安全巡查等情况后强调，商业综合体是人员密集场所，要始终把安全放在首位，细化秩序疏导、安全巡防、消防应急等举措，为消费者提供安全舒适的消费环境。要抢抓国庆长假消费契机，优化各项服务保障，精心办好特色文旅活动，持续擦亮“千年斗城”文旅消费金名片。

督导中，何占宇强调，要坚持“实”的主基调，落实执法监管、增强安全监管针对性，紧盯薄弱环节和易发多发问题，以“零容忍”态度推动风险见底清零，切实提升区域安全水平。要织密“防”的安全网，聚焦建筑工地、文旅景区等重点场所，紧盯消防、用电、设施运维等关键环节，密切关注天气、人流变化，加大安全宣传和现场管控力度，配强安保工作力量，构建全方位、多圈层的安全生产防护体系。要夯实“稳”的基本面，强化值班值守、完善应急预案，保障社会大局安定有序，推动节日期间各项活动有序开展，多方位、多角度展现鹿城温度、城市魅力，充分激发消费市场活力。

鹿城区委常委、鹿城副区长王坚参加活动。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波何占宇督导重大项目建设、节前安全生产和文旅促消费工作

记者 林婷玮、诸葛承凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com