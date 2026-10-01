鹿城区委书记张崇波主持召开区委常委会会议

鹿城发布 2026-10-01 17:57:46

9月30日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神等，部署鹿城区贯彻落实意见，并传达学习全国安全生产视频会议精神及省委省政府部署要求等。

9月30日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神等，部署鹿城区贯彻落实意见，并传达学习全国安全生产视频会议精神及省委省政府部署要求等。

鹿城区委书记张崇波主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在9月21日中共中央政治局会议的重要讲话精神。会议指出，要强化监督执纪，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。要拧紧责任链条，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。要抓好统筹结合，推动管党治党各项任务与中心工作同谋划、同部署、同落实。

会议传达学习了习近平总书记出席金砖国家领导人第十八次会晤的重要讲话精神。会议指出，要主动融入开放大局，深化“跨境电商+市场采购”“跨境电商+产业带”等创新模式，在共建“一带一路”中拓展发展空间，以开放的主动赢得发展的主动。要加快培育新质生产力，以“人工智能+”为牵引，加快推动传统产业向数字化、智能化、绿色化转型升级。

会议传达学习了习近平总书记对美国进行国事访问期间的重要讲话精神。会议指出，要加强对外合作，深刻把握中美经贸合作的新机遇，发挥民营经济活跃、侨商资源丰富等优势，积极拓展对外贸易新通道，吸引美资企业落户，促进双向投资。要深化民间交流，搭建常态化人文交流桥梁，组织开展文旅互访、青少年研学等互动活动，续写中美友谊的鹿城篇章。

会议传达学习了习近平总书记就发展先进制造业作出的重要指示精神。会议指出，要提升产业能级，聚焦“鞋产业+人工智能+生产性服务业”体系培育，深化产业链强链补链，推动制造业比重稳定合理增长。要突出创新引领，坚持科技创新和产业创新深度融合，推动规上工业数字化转型，高水平建设创新鹿城。要营造良好环境，深化“两个健康”集成改革，加快培育“四最”一流创新生态，以最优营商环境为先进制造业发展厚植沃土、蓄势赋能。

会议传达学习了习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候精神。会议指出，要促进农民增收，因地制宜发展“一村一品”特色产业，做优做强共富市集、共富工坊等载体，壮大新型农村集体经济。要抓好耕地保护，严格落实耕地保护和粮食安全责任制，推动现代都市农业向集约化、智慧化方向发展。要强化党的领导，坚持把党的领导贯穿于“三农”工作的各方面，培育懂农业、爱农村、爱农民的“新农人”队伍和农村职业经理人。

会议传达学习了全国安全生产视频会议精神及省委省政府部署要求。会议指出，要筑牢安全防线，深刻汲取各类事故教训，以最严标准、最实举措、最快行动抓好安全生产风险隐患排查整治，聚焦重点领域做实做细监测预警、应急演练和物资储备，着力提升本质安全水平。要推动问题整改，对新发现问题实行挂牌督办、限期销号，对已整改问题及时“回头看”，做到查摆问题真、整改措施实。要快速反应处置，从严落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，加强假日期间“两重不停”企业和项目服务保障，确保安全与发展两手抓、两不误。

会议分析了鹿城区经济运行、安全生产和平安稳定情况，研究部署下步工作。会议指出，要坚决扛起“经济大区挑大梁”的使命担当，持续激活科技创新“加速器”动能、释放城市发展“集聚力”效应、发挥工业经济“压舱石”作用，全力以赴拼经济、抓项目、强创新、优治理，为加快建设“一区三地五城”提供坚实支撑，坚持消费、出口、投资“三驾马车”协同发力，持续推动“吃住行游购娱”全要素提升，大力支持企业出海拓市场增订单。要做强项目支撑，坚持以项目谋划蓄势、以项目建设聚能、以要素保障固基，健全项目全生命周期服务机制，推动项目早落地、早投产、早见效，为高质量发展积蓄澎湃动能。要夯实工业基础，坚持科技赋能，加快培育“5+5+N”现代产业集群，全面拉开“四平台一集群”创新格局，打造“两新”深度融合新成果。要促进内外循环，坚持扩大内需与对外开放并举，做强消费引擎，推出更多出圈精品、出彩场景、出新体验，稳住外贸基本盘，依托金丽温开放大通道建设，放大市场采购贸易、跨境电商新优势，全力推动温商、温智、温企、温资回归。要织密平安之网，强化公共安全防控，维护社会和谐稳定，牢固树立和践行正确政绩观，严格落实中央八项规定及其实施细则要求，严防“四风”问题反弹回潮，统筹高质量发展和高水平安全。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波主持召开区委常委会会议

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com