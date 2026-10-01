瓯海区委书记刘云峰督导国庆假期市场消费和安全保障工作 让市民游客安心过节舒心游玩

瓯海发布 2026-10-01 17:57:46

9月30日，瓯海区委书记刘云峰率队督导国庆假期市场消费、安全保障和交通保畅工作。

9月30日，瓯海区委书记刘云峰率队督导国庆假期市场消费、安全保障和交通保畅工作，强调要统筹发展和安全，精准抓实假日经济提质、安全生产防范、民生服务保障等重点工作，全力营造安全有序、繁荣稳定的节日环境，为市民和游客营造安心舒心的假日氛围，持续展现“千年瓯韵·时尚潮城”瓯海魅力。瓯海区领导胡晓立、张昶、林显斌、寿宇飞参加活动。

刘云峰一行首先来到铁路温州南站、温州园博园等人流、车流集聚区域，围绕国庆假期市场消费、安全保障和重点区域交通保畅等工作进行实地调研，与相关单位负责人进行会商部署，分析研判交通流量、人流态势和安全保障要点。

国庆期间，温州园博园精心策划系列特色文旅活动，主题巡游、水上演艺、潮玩集市、NPC演绎、秋日特色节庆等多元业态轮番上演，将为市民游客带来丰富的游玩体验。

围绕如何统筹做好各项保障工作，刘云峰强调，要坚持统筹发展和安全，做到外部秩序井然、园区安全可控、文旅活力尽显。要紧盯假期人流车流特点，科学增配警力与执法力量，精细化做好交通疏导、环境整治、人流管控工作，保障重点点位、重点区域及周边道路通畅、环境整洁、秩序井然。要抓实森林防火工作，在园博园周边山体提前布防消防力量、配齐设施设备，织密山林安全防护网。针对景区夜间活动多、人流量大的特点，要压紧压实夜间安全管控责任，细化巡查值守举措，全方位守牢假期安全底线。要持续做旺假日文旅经济，丰富消费业态、优化服务细节、提升游览体验，充分释放文旅活力。

为丰富市民游客假期文化休闲生活，山根艺术村全新推出“play play艺术玩家碰头大会”系列活动，集合音舞艺术现场、AI剧情互动、潮流夜场、露天电影、亲子美育研学、趣味游园、手作市集、艺术疗愈体验等多元场景，打造轻松松弛、业态新潮的秋日休闲体验。

现场，刘云峰实地了解山根艺术村活动策划、筹备进展及安全保障措施。他强调，要持续做足“山根唤新”文章，以活动聚人气、以体验留人心。要不断丰富文旅业态和活动层次，让不同游客群体找到属于自己的“chill日常”；要在细节服务上下足绣花功夫，从动线设计到休憩配套，站在游客视角打磨细节，把活动热度转化为消费增量，让文旅活力真正看得见、摸得着、留得住。要周密考虑文旅消费提质与安全风险防范，细化秩序疏导、安全巡防、消防应急等举措，以全方位的安全保障和高品质的服务体验，让广大市民游客安心过节、舒心游玩。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰督导国庆假期市场消费和安全保障工作 让市民游客安心过节舒心游玩

记者 黄冰娥、陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com