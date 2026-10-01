瓯海发布 2026-10-01 17:57:46

当天上午，瓯海区党政军领导与烈士家属、民警、退役军人等社会各界代表，来到郭溪景德寺革命烈士纪念墙前向烈士敬献花篮，深切缅怀革命先烈、大力弘扬革命精神，凝聚团结奋斗的磅礴力量。

今年是中国共产党成立105周年、中国工农红军长征胜利90周年，9月30日是国家设立的烈士纪念日。当天上午，瓯海区党政军领导与烈士家属、民警、退役军人等社会各界代表，来到郭溪景德寺革命烈士纪念墙前向烈士敬献花篮，深切缅怀革命先烈、大力弘扬革命精神，凝聚团结奋斗的磅礴力量。

金秋时节，松柏苍翠，镌刻着179位瓯海籍烈士名字的革命烈士纪念墙静静矗立，现场静穆庄严。9时30分许，伴随着深沉悠长的小号声，敬献花篮仪式正式开始。现场奏唱中华人民共和国国歌。国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士们默哀。随后，少先队员齐声献唱《我们是共产主义接班人》，向烈士致敬。

在深情的《献花曲》中，仪仗礼兵稳稳抬起花篮，缓缓走向革命烈士纪念墙，将花篮整齐摆放在纪念墙前方。瓯海区四套班子领导缓步上前，在花篮前驻足凝视，仔细整理花篮缎带。随后，全体人员向革命烈士纪念墙三鞠躬，并缓步绕行，瞻仰革命烈士纪念墙，依次献上手中鲜花，表达对英烈的深切缅怀和崇高敬意。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区举行向烈士敬献花篮仪式

记者 吴佳佳、许文星

本文转自：温州新闻网 66wz.com