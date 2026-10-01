洞头区党政军领导向革命烈士敬献花篮
今年9月30日是全国第十三个烈士纪念日。上午，洞头区举行向烈士纪念碑敬献花篮仪式，深切缅怀革命先烈，激励引导洞头区上下传承红色基因，汲取奋进力量。何莉平、刘素婷、林铁、方烨等洞头区四套班子领导及驻洞头部队官兵、退役军人、烈士家属等社会各界代表一同参加仪式。
烈士陵园广场上，苍松翠柏环绕的烈士纪念碑巍然耸立。上午八时三十分许，现场奏唱中华人民共和国国歌，雄壮的旋律在陵园上空飘扬回荡。国歌唱毕，全体人员肃立向革命烈士默哀。随后，少先队员代表们整齐列队，献唱《我们是共产主义接班人》，向烈士致敬。
在庄重的《献花曲》中，礼兵迈着整齐步伐，护送花篮缓步走向烈士纪念碑，将花篮敬放在纪念碑前。何莉平代表洞头区军民敬献花篮，仔细整理花篮缎带。随后，全场人员依次缓步绕行，向烈士敬献鲜花，深情瞻仰烈士纪念碑，追思革命先烈的不朽功勋。
仪式结束后，何莉平等洞头区领导与烈士家属代表亲切交谈，关切询问他们的身体状况和生活情况，叮嘱相关部门要时刻关心挂念烈士家属，用心用情做好服务保障工作，及时帮助解决实际困难，让烈士家属切实感受到党和政府的温暖。
何莉平指出，革命先烈为了民族解放、人民幸福献出了宝贵生命，他们的功绩彪炳千秋，他们的精神永垂不朽，我们永远不能忘记。洞头区上下要传承好革命先烈的红色基因，从英烈精神中汲取攻坚克难、奋勇前进的强大力量，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志投身到推动洞头区各项事业高质量发展的实践中，奋力谱写洞头“海上花园”建设新篇章。
来 源：洞头发布
记者 林锐、潘道阳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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