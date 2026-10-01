乐清发布 2026-10-01 17:57:47

9月30日，乐清市节前重点工作部署会召开。

9月30日，乐清市节前重点工作部署会召开。乐清市委书记戴旭强强调，要牢固树立“群众过节、干部过关”理念，进一步强化底线思维、极限思维和系统思维，全力抓好稳进提质、安全稳定、从严治党等各项重点工作，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。

乐清市委副书记、乐清市长胡立左主持会议。乐清市领导潘云夫、陈向东等参加会议。

戴旭强强调，要以“时时放心不下”的责任感，深入分析研判各类安全风险，从严落实“3030”隐患闭环管控机制，切实守牢安全底线。要提前研判车辆流量高峰，科学部署执勤力量，加强重点车辆动态监管，保障群众平安出行；要狠抓人流密集场所、经营消费旺盛场所、养老机构以及“园中园”“厂中厂”等重点场所隐患排查整治，确保抓早抓小、防患未然；要提前做好景区客流监测和预警研判，加强设施设备安全检查，不断完善应急处置预案，确保能快速响应、有效处置；要深化商渔共治、“三无”船舶专项整治，落实休闲渔船管控，确保海上生产安全；要密切关注天气变化，加强重点部位巡查排查，强化预警叫应，坚决防止意外发生；要深入开展矛盾纠纷排查化解，扎实做好群众身边不正之风和腐败问题集中整治及民生领域信访问题集中治理，持续巩固和谐稳定良好局面。

要以“事事落实到位”的执行力，推动各项工作落细落实落地。聚力经济稳进提质，依托工业空间倍增、产业转型升级、科技创新赋能等举措，进一步巩固工业基本盘，以非常之力强工业、促升级；加强假期“两重不停”企业和项目服务保障，优化项目全链条推进机制，统筹做好重大项目谋划储备，强化项目要素供给，以非常之力抓项目、扩投资；精心开展各类促消费活动，持续释放大宗消费潜力，以雁荡山为龙头组织一批特色游玩路线、推出一批特色文旅产品，进一步打通景城联动通道，以非常之力促消费、激活力；继续打好“稳拓调优”组合拳，着力培育壮大市场主体、全力拓展海外市场、不断夯实开放平台底座，以非常之力稳外贸、拓市场。同时，统筹推进文明城市创建、城乡环境综合治理、社保提档、欠薪治理和耕地保护等工作，用更多可感可及的成果赢得群众认可。

戴旭强要求，要以“人人守土有责”的使命感，拧紧责任闭环落实链条，严格执行24小时值班值守、领导在岗带班、外出报备等制度，把换届工作与乐清市委市政府中心工作紧密结合起来，加速推进各项工作落实，加大正风肃纪力度，着力营造崇廉尚俭、文明祥和的节日政治生态。

胡立左强调，要保持思想不松、工作不停，以“场景思维”深入查摆本辖区、本行业领域可能存在的安全风险，及时采取整治防范措施，切实把隐患消灭在萌芽状态。要坚持在“干中换、换中干”，及时梳理细化工作清单，持续推进企业走访对接、重大项目招引等工作，以实干担当的过硬作风开新局、谱新篇。

来 源：乐清发布

原标题： 全市节前重点工作部署会召开

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com