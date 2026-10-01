乐清发布 2026-10-01 17:57:47

当天上午，向英雄烈士敬献花篮仪式在雁荡山革命烈士陵园举行。

英烈不朽，山河永念。9月30日是国家设立的烈士纪念日。当天上午，向英雄烈士敬献花篮仪式在雁荡山革命烈士陵园举行。戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东、王金法、金杰、周亮、陈健等乐清市领导与社会各界代表一起参加仪式，深切缅怀革命先烈、传承弘扬革命精神，凝聚谱写中国式现代化乐清新篇章的奋进力量。

烈士陵园内，松柏凝翠、草木含情，寄托着人们对革命先烈无尽哀思。9时30分，伴随着激昂雄壮的中华人民共和国国歌，仪式拉开帷幕，嘹亮的歌声回荡在纪念碑前的广场上空。国歌唱毕，全场低首肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士们默哀。默哀毕，少先队员献唱《我们是共产主义接班人》，并致少年先锋队队礼。随后，16名礼兵稳稳抬起8只花篮，迈着铿锵有力的步伐，缓缓走向革命烈士纪念碑，将花篮敬放在纪念碑前。这些花篮分别由乐清市委，乐清市人大常委会，乐清市政府，乐清市政协，雁荡山管委会，驻乐部队，市各民主党派、人民团体、工商联和无党派人士，市少先队敬献，红色缎带上“革命烈士永垂不朽”的金色大字格外醒目。

乐清市委书记戴旭强迈步上前，来到花篮前驻足凝视，仔细整理花篮缎带。随后，各界代表依次走向烈士纪念碑，深情瞻仰并敬献鲜花，表达对革命英烈的无限追思和崇高敬意。

每一位英雄烈士，都是一座精神丰碑；每一次对英烈的致敬，都是一场精神洗礼。参加活动的各界代表纷纷表示，将从中汲取砥砺奋进的精神力量，在新征程上踔厉奋发、勇毅前行，为高质量发展建设共同富裕示范区县域标杆贡献更大力量。

部分市直机关部门代表，驻乐部队代表，各民主党派、工商联、无党派人士代表，烈属代表、退役军人代表、师生代表、社会各界干部群众代表等参加活动。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市领导和社会各界向英雄烈士敬献花篮

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com