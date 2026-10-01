瑞安发布 2026-10-01 17:57:47

在我国第十三个烈士纪念日到来之际，9月30日上午，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市党政军领导和烈士家属、退役军人、驻瑞部队官兵等社会各界代表，在西山烈士陵园向烈士敬献花篮，缅怀先烈不朽功勋，赓续红色基因…

今年是中国共产党成立105周年、红军长征胜利90周年。在我国第十三个烈士纪念日到来之际，9月30日上午，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市党政军领导和烈士家属、退役军人、驻瑞部队官兵等社会各界代表，在西山烈士陵园向烈士敬献花篮，缅怀先烈不朽功勋，赓续红色基因，凝聚起奋力谱写中国式现代化瑞安新篇章的奋进力量。

西山上，烈士陵园庄严肃穆，革命烈士纪念碑巍然耸立，现场静穆庄严。9时许，敬献花篮仪式正式开始。瑞安市党政军领导和社会各界代表，面向革命烈士纪念碑列队肃立。伴随雄壮激昂的旋律，现场奏唱中华人民共和国国歌。国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士们默哀。随后，少先队员高唱《我们是共产主义接班人》，向烈士致敬。

伴随着深情的《献花曲》，仪仗礼兵迈着铿锵步伐缓步前行，将花篮整齐摆放在纪念碑前。李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、张纪恩代表瑞安市军民，仔细整理花篮缎带，驻足凝视纪念碑，深切缅怀先烈伟业。随后，全体人员向革命烈士纪念碑三鞠躬。仪式后，全体人员手持白菊，依次上前敬献、深切缅怀，在肃穆庄重的氛围中接受红色洗礼。

仪式结束后，瑞安市党政军领导和社会各界代表一同走进烈士陵园陈列馆，驻足观看珍贵史料、文物实物和历史影像，重温波澜壮阔的革命峥嵘岁月，感悟历久弥新的革命精神。

参加活动的各界代表纷纷表示，瑞安是底蕴深厚、英魂辈出的革命热土，红色基因早已深深融入城市血脉，要铭记革命先烈的牺牲与奉献，传承红色血脉、赓续奋斗精神，以史为鉴、砥砺前行，立足本职、担当实干，在新时代征程上交出无愧于先辈的时代答卷。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安市举行向烈士敬献花篮仪式 赓续红色基因 砥砺奋进新程

记者 黄丽云

本文转自：温州新闻网 66wz.com