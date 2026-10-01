瑞安市领导开展“暖企心、助企兴”活动

瑞安发布 2026-10-01 17:57:48

连日来，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市四套班子领导深入企业生产车间，开展“暖企心、助企兴”活动。

连日来，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市四套班子领导深入企业生产车间，开展“暖企心、助企兴”活动，实地倾听企业诉求、破解发展难题，鼓励企业深耕细分领域、坚持创新驱动，持续做强产业优势，为瑞安市经济高质量发展注入强劲动力。

瑞安市委书记李剑锋赴塘下镇开展“暖企心、助企兴”活动。

在华工汽车零部件有限公司，李剑锋一行走进生产车间，实地察看生产线运行情况，了解企业关键技术、市场拓展、科技创新等情况。该企业是国内唯一直接对接海外整车厂OES业务的水泵生产企业，近年来，企业聚焦产品质量，深耕细分市场，产值快速攀升。李剑锋对企业取得的发展成效表示赞赏，他现场认真倾听企业发展难题，就企业提出的用地相关事项现场会商研究，推动问题协调解决。

随后，李剑锋一行来到浙江裕玺转向系统有限公司，参观企业产品展厅、液压装配车间，详细了解转向器产品、工艺流程、产品定价等情况。该企业在杭州建有研发中心，并将研发成果在瑞安落地投产，企业亩均效益突出，目前正谋划增资扩产。李剑锋指出，创新研发是企业长久发展的核心，要持续强化技术攻关，依托瑞杭两地研发资源，不断提升产品核心竞争力，推动企业规模持续壮大。

在浙江松田汽车电机系统股份有限公司，李剑锋一行详细了解企业生产经营情况。作为国家高新技术企业，该企业产品出口占比超70%。李剑锋强调，要紧跟市场前沿，持续迭代产品，提前谋划未来发展方向。同时，他还叮嘱企业树牢安全发展理念，定期开展应急演练，常态化抓好安全生产各项工作。

李剑锋在调研中强调，汽车零部件产业是瑞安优势主导产业，企业要坚定发展信心，坚持创新引领，走专业化、精细化发展路子；相关部门要主动靠前服务，及时收集、协调、解决企业发展中的难题，助力企业抢抓机遇、做大做强。

瑞安市委副书记、市？陈汉存赴塘下镇开展 “暖企？、助企兴”活动。

陈汉存一行先后来到浙江环球滤清器有限公司、浙江？东鞋业有限公司、中精集团有限公司、温州瑞明？业股份有限公司、瑞安市万？投资管理有限公司，详细了解企业生产经营、技术创新及发展规划等情况，认真听取企业发展诉求。他指出，企业要立足自身优势，深耕细分领域，坚持创新驱动，不断提升发展质效，为瑞安经济高质量发展作出更大贡献。

陈汉存强调，有关部门和属地乡镇要牢固树立“服务企业就是服务发展”理念，聚焦企业急难愁盼，用心用情为企业纾困解难，持续强化要素保障，推动惠企政策落地落细，以优质营商环境激发企业内生动力，全力护航企业高质量发展。

瑞安市人大常委会主任应希克赴安阳街道、潘岱街道、马屿镇开展“暖企心、助企兴”活动。

应希克一行先后来到辰茂阳光酒店、瑞安时代开元名都大酒店、瑞立大酒店、瑞安国际大酒店，详细了解酒店运营管理、客源客流等情况。应希克一行还来到瑞安宝源化工有限公司、浙江联大化工股份有限公司、瑞安市五星铜业股份有限公司、温州市和阳智能电梯部件有限公司等企业实地调研，详细了解生产经营情况。他希望各企业聚焦主业、深耕实业，在技术创新、品牌建设、服务品质上持续发力，与瑞安高质量发展同频共振、互利共赢；属地和相关部门要主动靠前服务，精准落实助企惠企政策，全力推动瑞安服务业高质量发展。

瑞安市政协主席林政洪赴上望街道、汀田街道等地开展“暖企心、助企兴”活动，先后走访浙江名都鞋业有限公司、华瑞达包装材料股份有限公司、赛纳集团有限公司，实地了解企业生产经营、科技创新、市场开拓等情况。

林政洪勉励企业坚定信心、干字当头，心无旁骛深耕主业，要坚持创新驱动，加大研发投入，不断提升产品附加值和核心竞争力；要积极抢抓政策和市场机遇，主动提质量、拓市场、抢订单、创品牌，努力在细分领域把握优势；要统筹发展和安全，严格落实安全生产等主体责任，切实保障职工合法权益。他要求属地街道和相关部门要精准对接企业需求，以更优营商环境为企业高质量发展保驾护航。

瑞安市委副书记、社工部部长、政法委书记徐龙升前往塘下镇开展 “暖企心、助企兴” 活动，徐龙升一行先后赴瑞星、铭博、乔路铭三家企业，实地调研经营发展情况，深入生产一线详细了解企业生产运营、技术创新、市场拓展等情况，认真听取企业发展诉求，鼓励企业坚定发展信心，深耕主业、提质增效。属地及相关部门要精准对接企业需求，落实落细惠企政策，持续优化营商环境，全力助推企业高质量发展。

朱建芳、郑立、罗明、林圣赞、何志友、陈伟锋、项金敏、周晓华、黄陈跃、张海飞、池万松、陈寒艳、葛震海、谢钦巨、王渊、戴铭、姜宗羽、林邦虎、金丽云、杨成彪、林圣强、朱捷等瑞安市领导也分赴各地开展“暖企心、助企兴”活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展“暖企心、助企兴”活动

记者 贾洁楠、潘敏洁、陈豫州、周小玲、张欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com