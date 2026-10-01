瑞安市领导检查节前安全生产及保供保畅工作

瑞安发布 2026-10-01 17:57:48

国庆长假将至，连日来，李剑锋、陈汉存、应希克等瑞安市领导带队检查节前安全生产及保供保畅工作。

国庆长假将至，连日来，李剑锋、陈汉存、应希克等瑞安市领导带队检查节前安全生产及保供保畅工作，强调要树牢“群众过节、干部过关”理念，一手抓平安稳定，一手抓保供保畅，全力保安全、保供应、保畅通、促消费，让城市更有烟火气、群众更有获得感，确保瑞安市群众度过一个平安祥和、繁荣有序的佳节。

李剑锋一行首先来到瑞安市润泰商贸有限公司（塘下大润发），详细察看商超节日货品陈列、物资储备、物价管控及经营运行情况。随着节日临近，该商超抢抓消费黄金窗口期，精心部署节前促销活动，优化产品陈列方式，丰富消费供给、激活市场人气。李剑锋指出，要提升消费服务，配套餐饮、娱乐等多元消费场景，优化停车便民服务，全方位提升群众购物休闲体验；要统筹发展与安全，在抓实促销旺市、释放消费潜力的同时，从严抓好消防安全、人流疏导、食品安全等工作，规范经营秩序、优化消费环境，让节日市场真正“旺起来、热起来”。

随后，李剑锋一行来到张宅老人公寓，督查安全生产、消防安全情况。该公寓为村集体建设的民生项目，现入住60余户老人。李剑锋一行深入老人居室、公共活动区等区域，细致检查居住环境、无障碍设施配置等情况，并重点对消控室运行、消防设施设备进行全面排查。李剑锋强调，养老机构是民生安全重点领域，要始终绷紧安全之弦，常态化开展隐患排查整治，细化应急处置预案，全力守护老年群体节日安全。

瑞安市委副书记、市？陈汉存赴塘下镇督查节前安全生产和消防安全工作。

陈汉存一行先后来到浙江？东鞋业有限公司、温州瑞明？业股份有限公司，深入企业生产车间，详细了解消防设施配备、员工安全培训、应急处置预案落实等情况。他指出，企业要时刻绷紧安全这根弦，常态化开展风险隐患自查自纠，有效开展应急疏散演练，把安全责任落实到每个岗位、每个环节，全面筑牢安全生产防线。

陈汉存强调，相关部门和属地乡镇要始终坚持人民至上、生命至上，严格落实值班值守制度，加大安全巡查检查力度，加强安全宣传警示，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，确保人民群众度过平安、欢乐、祥和的节日。

9月30日，瑞安市人大常委会主任应希克赴南滨街道、云周街道等地，督导检查节前安全生产工作。

应希克一行先后走访浙江戈尔德智能悬架股份有限公司、浙江联大锻压有限公司及时尚轻工产业园项目现场，了解企业生产经营、研发及项目进展，察看现场消防设施配备等情况。他指出，要压紧压实属地、部门、企业主体责任，推动安全责任链条贯通至基层末梢；要完善应急预案，严格落实值班值守制度，坚决防范遏制各类事故发生，确保平安祥和过节。

朱建芳、郑立、罗明、林圣赞、何志友、陈伟锋、项金敏、周晓华、张海飞、池万松、陈寒艳、葛震海、谢钦巨、王渊、戴铭、姜宗羽、金丽云、杨成彪、林圣强、朱捷等瑞安市领导也分赴各地检查节前安全生产及保供保畅工作。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导检查节前安全生产及保供保畅工作

记者 贾洁楠、潘敏洁、周小玲、张欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com