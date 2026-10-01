永嘉发布 2026-10-01 17:57:48

9月30日，永嘉县委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会，传达学习《法治中国建设规划（2026-2030年）》（以下简称《规划》）、《中国共产党领导全面依法治国工作条例》（以下简称《条例》）有关精神。

9月30日，永嘉县委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会，传达学习《法治中国建设规划（2026-2030年）》（以下简称《规划》）、《中国共产党领导全面依法治国工作条例》（以下简称《条例》）有关精神。永嘉县委书记钟方成主持会议，永嘉县四套班子领导胡宝锋、王晓雄等和永嘉县委理论学习中心组其他成员参加会议，黄金锡、林孟闯作交流发言。

会议指出，今年是法治浙江建设20周年，也是法治中国“十五五”规划开局之年。《规划》是新时代法治建设的行动指引，《条例》精神核心是‌坚持和加强党对全面依法治国的领导。我们要学深悟透习近平法治思想核心要义及《规划》《条例》精神，进一步运用法治思维破题，纵深推进法治永嘉建设，确保永嘉县各项事业始终在法治轨道上运行，为县域高质量发展提供坚强的法治保障。

会议强调，要聚焦关键环节，一体推进法治永嘉、法治政府、法治社会建设；要以法治护航高质量发展，持续优化法治化营商环境，打造“四最”一流创新生态、“三最”开放环境；要以法治夯实基层治理，建强“141”基层治理体系，健永嘉县乡村三级合法性审查机制，抓实综治中心迭代升级，攻坚推进群众身边不正之风和腐败问题整治、深化扫黑除恶专项斗争等工作，切实维护社会公平正义；要以法治引领良法善治，深入开展“九五”普法，提升公民法治素养，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。

会议要求，要强化法治保障，坚持把党的领导贯穿法治永嘉建设全过程，健永嘉县委全面依法治永嘉县委员会牵头抓总、依法治县办统筹协调、各协调小组和乡镇（街道）、部门协同落实机制，把《规划》《条例》明确的任务纳入年度法治建设要点，定期调度、跟踪问效，压实工作责任、建强法治队伍，加强专业力量配备和培训，推动领导干部带头尊法学法守法用法。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委理论学习中心组举行习近平法治思想专题学习会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com