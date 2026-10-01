永嘉发布 2026-10-01 17:57:48

9月30日，永嘉县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。

9月30日，永嘉县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署永嘉县贯彻落实意见。永嘉县委书记钟方成主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对山东青岛市北海造船厂一货轮火灾事故作出的重要指示精神，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产各项工作，紧盯船舶消防设施配置、人员作业操作规范、危化品和可燃物储存等关键环节，全面排摸渔船、客运船舶，下大力气加强常态化安全排查、问题闭环管理、完善各类应急预案、安全宣传教育，坚决消除各类安全隐患。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在9月21日中共中央政治局会议上的重要讲话精神和在《求是》杂志上发表的重要文章《坚持落实管党治党政治责任》精神，强化政治引领，坚持党性党风党纪一起抓、正风肃纪反腐相贯通，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。要压实管党治党责任，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，以案为鉴、警钟长鸣，纠治“四风”顽疾，从严加强党员干部监督管理，营造风清气正的政治生态。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在纪念江泽民同志诞辰100周年大会上的重要讲话精神，学习江泽民同志坚定如磐的政治信仰、真挚深厚的为民情怀、与时俱进的创新精神、深谋远虑的战略思维、坚毅果敢的非凡胆略。要聚力改革创新，统筹推进体制机制、科技、产业、文化、治理等全方位创新，推动创新永嘉建设全面成势；要厚植为民情怀，树立和践行正确政绩观，建立健全为民办实事长效机制，深化基本公共服务一体化改革，让更多有形、有效、有感的发展成果惠及永嘉县人民；要强化实干担当，锚定“向经济强县迈进”目标，统筹抓好城市提能、科技创新、全域旅游、共同富裕四篇文章。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记出席2026年上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问时的重要讲话精神，坚持“走出去”和“引进来”双向发力，更好服务国家对外工作大局。立足永嘉县实际，打好“稳拓调优”组合拳，提速推动霍尔果斯前置仓、改装车制造项目投用，积极推动泵阀、鞋服、教玩具等支柱产业加快发展，布局“一带一路”新兴市场，进一步推动外贸稳量提质。

会议还传达学习了全国安全生产视频会议精神及省委省政府、市委常委会会议有关精神，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，清醒认识当前安全形势，牢固树立“群众过节、干部过关”理念，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细各项防范措施，坚决遏制重特大事故发生。要紧盯重点领域排查整治，聚焦旅游安全、消防安全、道路交通、文物和古树名木等“8+5”重点领域，常态化开展风险排查整治，抓好极端天气防范应对，切实守牢安全底线。要严格落实安全生产责任，落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三管三必须”要求，推动“四方责任”贯通协同，严格落实领导带班、24小时值班制度，切实把安全生产责任落实到最小单元，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com