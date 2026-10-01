永嘉发布 2026-10-01 17:57:49

在第十三个“烈士纪念日”来临之际，9月30日上午，永嘉县委书记钟方成，永嘉县人大常委会主任胡宝锋，永嘉县政协主席王晓雄等永嘉县四套班子领导和社会各界群众代表，一起来到永嘉县烈士陵园，举行向烈士敬献花篮仪式，缅怀革命烈士、赓续红色血脉、汲取奋进力量。

在第十三个“烈士纪念日”来临之际，9月30日上午，永嘉县委书记钟方成，永嘉县人大常委会主任胡宝锋，永嘉县政协主席王晓雄等永嘉县四套班子领导和社会各界群众代表，一起来到永嘉县烈士陵园，举行向烈士敬献花篮仪式，缅怀革命烈士、赓续红色血脉、汲取奋进力量。永嘉县委副书记黄金锡主持活动。

烈士陵园内松柏苍翠、红旗飘扬，巍然矗立的烈士纪念碑格外庄严肃穆，“人民革命烈士永垂不朽”10个金色大字熠熠生辉。上午9时，深沉悠长的小号曲响起，向烈士敬献花篮仪式开始。伴随着雄壮高亢的《义勇军进行曲》，全场齐声高唱中华人民共和国国歌。国歌唱毕，全场肃立，向为革命事业英勇献身的烈士们默哀。默哀毕，少先队员献唱《我们是共产主义接班人》，用嘹亮的歌声告慰革命烈士。

深情的《献花曲》响起，中共永嘉县委、永嘉县人大常委会、县人民政府、县人民政协、县人武部敬献的花篮一字排开，永嘉县领导钟方成、胡宝锋、王晓雄、黄凡、过叶波缓步上前，在花篮前驻足凝视，仔细整理花篮缎带。随后，全体人员面向纪念碑深深三鞠躬，并依次敬献鲜花，瞻仰革命烈士纪念碑，表达对革命烈士的深切缅怀和崇高敬意。

敬献花篮仪式结束后，永嘉县四套班子领导和县直部门负责人、各功能区、乡镇（街道）党委主要负责人、县人武部、县消防救援大队、县武警中队官兵、老兵代表、烈属代表、少先队员、社会各界群众代表依次参观了永嘉革命烈士纪念馆、烈士陵园。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉举行向烈士敬献花篮仪式

记者 厉定武、施佐伦

本文转自：温州新闻网 66wz.com