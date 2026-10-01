文成发布 2026-10-01 17:57:49

9月30日，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究文成县贯彻落实意见。

9月30日，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究文成县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在9月21日中共中央政治局会议上的重要讲话精神，全面贯彻习近平党建思想，研究谋划持之以恒推进全面从严治党的思路举措，切实以高质量党建引领保障高质量发展。要压紧压实管党治党政治责任，严格落实党委（党组）主体责任、书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”和纪检监察机关监督责任，切实推动管党治党责任落实到位。要持之以恒正风肃纪反腐，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化开展警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，持续涵养风清气正的政治生态。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于发展先进制造业的重要指示精神，贯彻落实全国先进制造业大会部署要求，锚定发展方向，推动产业转型升级，牢牢把握智能化、绿色化、融合化发展方向，一手抓好传统产业改造提升，一手培育壮大特色新兴产业，推动产业链延伸、价值链提升，夯实实体经济根基。要强化创新驱动，提升产业核心竞争力，纵深推进“人工智能+制造”，梯度培育优质企业，持续增强产业链韧性与安全水平。要优化营商环境，夯实产业发展支撑，在用地、用能、融资、人才等要素保障方面精准施策，持续提升配套服务能力，主动对接优质产业资源，吸引优质制造项目、产业人才落地。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候精神，坚决守牢粮食安全底线，稳步推进“多田套合”工程，深化农业“双强”行动，推动耕地质量效益双提升。要大力发展生态特色农业，持续培育壮大特色种养、林下经济、农文旅融合等富民产业，做足做好“土特产富”文章。要持续拓宽农民增收渠道，深化农村“三位一体”、低收入家庭综合帮扶集成改革等，多措并举促进农民增收致富。要建设宜居宜业和美乡村，统筹乡村基础设施建设与人居环境整治提升，完善乡村公共服务供给。要凝聚“三农”工作合力，健全党委统一领导、政府负责、农业农村部门统筹协调的工作机制，用心用情做好农民服务保障工作，以扎实举措推进乡村全面振兴。

会议传达学习了全国安全生产视频会议、省续会精神和市委常委会会议精神，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立“群众过节、干部过关”理念，时刻绷紧安全生产思想之弦。要闭环抓实重点领域风险防控，聚焦消防安全、危化工矿、城市运行、道路交通、旅游景区、森林防火等重点领域，全面深化隐患排查与集中整治，坚决防范遏制各类安全事故发生。要压紧压实责任链条，从严落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”，努力做到底数清、责任明，一抓到底、确保安全。要强化国庆假期值班值守，严格落实领导带班、24小时值班值守、应急备勤、信息报送制度，扎实做好节日期间民生保供，着力营造平安祥和的节日氛围。

来 源：文成发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 夏季、夏晓强、雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com