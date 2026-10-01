文成发布 2026-10-01 17:57:36

9月30日上午，杨德听、刘金红、郑文东、张呈念等文成县四套班子领导和社会各界代表来到官山背烈士陵园，向烈士敬献花篮，深切缅怀为民族独立、人民解放和国家发展英勇献身的革命先烈。

青山埋忠骨，浩气贯长虹。9月30日是全国第十三个烈士纪念日。今天上午，杨德听、刘金红、郑文东、张呈念等文成县四套班子领导和社会各界代表来到官山背烈士陵园，向烈士敬献花篮，深切缅怀为民族独立、人民解放和国家发展英勇献身的革命先烈。

秋日晨光和煦，陵园静谧肃穆。革命烈士纪念碑巍然矗立，现场气氛庄严凝重。上午9时许，敬献花篮仪式正式开始，全体人员整齐列队，伴随着铿锵激昂的《义勇军进行曲》，全体齐声高唱中华人民共和国国歌。国歌唱毕，全场肃立，向烈士默哀。默哀毕，少先队员代表齐声献唱《我们是共产主义接班人》，稚嫩坚定的歌声，饱含传承先烈遗志、勇担时代使命的赤诚初心，彰显出新时代青少年赓续红色血脉、砥砺逐梦前行的蓬勃朝气。

深情的《献花曲》缓缓奏响，礼兵们抬起花篮，缓步走向烈士纪念碑，将花篮整齐安放在纪念碑基座前。文成县领导迈步上前，仔细整理花篮缎带，缅怀英烈功绩、追忆峥嵘岁月。随后，大家缓步绕行，瞻仰革命烈士纪念碑，感悟革命先辈忠贞报国、不畏牺牲、无私奉献的崇高精神。

忠魂不朽，山河永念。参加人员纷纷表示，将永远铭记英烈事迹、传承英烈精神，把对革命先烈的崇敬之情，转化为履职担当、干事创业的实际行动，用奋进姿态续写新时代文成高质量发展新篇章。

来 源：文成发布

原标题： 文成县举行向烈士敬献花篮仪式

记者 赵鹏鹏、李友汉、朱伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com