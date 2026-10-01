平阳发布 2026-10-01 17:57:49

9月30日是我国第十三个烈士纪念日，上午，平阳县委书记孟晓斌，平阳县委副书记、平阳县长陈桂雷，平阳县人大常委会主任曾上俊，平阳县政协主席陈栋…

天地英雄气，千秋尚凛然。9月30日是我国第十三个烈士纪念日，上午，平阳县委书记孟晓斌，平阳县委副书记、平阳县长陈桂雷，平阳县人大常委会主任曾上俊，平阳县政协主席陈栋，平阳县委副书记、政法委书记邱忠瑜等平阳县领导与社会各界人士代表来到平阳革命烈士陵园，向烈士敬献花篮，深切缅怀革命先烈的丰功伟绩，弘扬革命传统和烈士精神，进一步凝聚平阳县上下砥砺前行、奋勇争先的磅礴奋进力量。

秋日的革命烈士陵园，松柏苍翠，丰碑矗立，现场庄严肃穆。8时50分许，向革命烈士敬献花篮仪式开始。全体人员面向烈士纪念碑肃立，齐声高唱《义勇军进行曲》。国歌唱毕，全体脱帽、整装，向为革命事业英勇献身的烈士默哀。默哀结束后，少先队员代表献唱《我们是共产主义接班人》，稚嫩而坚定的歌声，是红色基因的赓续，是革命薪火的相传。

伴随着深情的《献花曲》，礼兵稳稳抬起花篮，缓步走向烈士纪念碑，将花篮整齐摆放在纪念碑前。朵朵鲜花凝结着平阳县人民对英烈的深切缅怀与崇高敬意，也承载着后人传承英烈精神、赓续红色血脉的坚定信念。孟晓斌、陈桂雷、曾上俊、陈栋等缓步上前，仔细整理花篮缎带，向革命烈士表达崇高敬意。仪式最后，全体人员依次缓步绕行，敬献鲜花，瞻仰革命烈士陵园，聆听革命先烈的英勇事迹。一朵朵素菊，寄托着无尽的哀思；一次次驻足，凝聚着崇高的敬意。

当天，一同参加向革命烈士敬献花篮仪式的还有烈士家属代表、驻平部队代表、最美退役军人、老战士代表、老干部代表、县机关有关部门和昆阳镇等单位干部职工代表、社会各界群众代表。

来 源：平阳发布

原标题： 平阳举行向革命烈士敬献花篮仪式

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com